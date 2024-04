Tra i capi di tendenza per questa primavera 2024 spicca la gonna lunga di jeans. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarla al meglio.

Primavera 2024: la gonna lunga di jeans è tendenza

La primavera è iniziata da qualche settimana e tra le tendenze della stagione spicca la gonna di jeans lunga. Si sa, il denim è sempre amatissimo, sia da noi donne che dagli uomini. Solitamente vanno per la maggiore le gonne di jeans mini, da sempre tra le più amate. Quest’anno però la vera protagonista sarà sì la gonna di jeans, ma nella sua versione lunga. Perfetta sia per il giorno ma anche per la sera, e anche facilmente abbinabile. Tra i modelli più cool troviamo quella aderente, ma di tendenza anche quella larghe, l’importante è che arrivi almeno alla caviglia. Ma vediamo adesso insieme alcuni outfit perfetti per questa primavera 2024.

La gonna di jeans lunga è tendenza: gli outfit 2024

Come abbiamo appena visto, tra i capi di tendenza di questa primavera 2024 c’è la gonna di jeans lunga. Vediamo adesso insieme qualche outfit perfetto da copiare subito:

Total denim : il total look va sempre per la maggiore, quindi perché non scegliere un bel look total denim? Un esempio è indossare la nostra gonna di jeans lunga abbinata a una giacca di jeans e a un top sempre in denim.

: il total look va sempre per la maggiore, quindi perché non scegliere un bel look total denim? Un esempio è indossare la nostra gonna di jeans lunga abbinata a una giacca di jeans e a un top sempre in denim. Canottiera: per un look casual perfetto per una gita fuori porta, ecco che potete abbinare la gonna lunga di jeans con una canottiera bianca e ai piedi un paio di sneakers bianche, o anche un paio di sandali bassi.

per un look casual perfetto per una gita fuori porta, ecco che potete abbinare la gonna lunga di jeans con una canottiera bianca e ai piedi un paio di sneakers bianche, o anche un paio di sandali bassi. Bomber: per le giornate più fresche, ecco che la gonna di jeans lunga può essere abbinata a un bomber, magari di colore nero. Ai piedi un paio di stivaletti o di mocassini dello stesso colore della giacca.

per le giornate più fresche, ecco che la gonna di jeans lunga può essere abbinata a un bomber, magari di colore nero. Ai piedi un paio di stivaletti o di mocassini dello stesso colore della giacca. Trench : il trench è uno dei capi più usati in primavera, e va benissimo anche abbinato a una gonna lunga in denim. Sotto al trench una t-shirt o una camicia.

: il trench è uno dei capi più usati in primavera, e va benissimo anche abbinato a una gonna lunga in denim. Sotto al trench una t-shirt o una camicia. Stivali: quando non fa troppo caldo, l’abbinamento stivali, sia con tacco che bassi, e gonna jeans lunga è assolutamente vincente per un look grintoso e alla moda.

quando non fa troppo caldo, l’abbinamento stivali, sia con tacco che bassi, e gonna jeans lunga è assolutamente vincente per un look grintoso e alla moda. Blazer: per un look più elegante, potete abbinare la gonna di jeans lunga a un top crop e a un blazer. Ai piedi un paio di mocassini o di ballerine.

Dove acquistare una gonna jeans lunga

Nel caso non abbiate ancora una gonna lunga di jeans che, vi ricordo, è il capo must have della primavera 2024, vediamo insieme dove potete acquistarla:

Uniqlo : qui potete trovare la gonna di jeans lunga fino alle caviglie in quattro colori diversi, a vita alta, con cinque tasche, al prezzo di 39,90 euro.

: qui potete trovare la gonna di jeans lunga fino alle caviglie in quattro colori diversi, a vita alta, con cinque tasche, al prezzo di Farfecht: qui potete trovare la gonna in denim a vita alta di Blumarine, con chiusura frontale con bottoni e zip e due tasche laterali tonde. Il prezzo è di 650 euro ora in sconto a 585 euro.

qui potete trovare la gonna in denim a vita alta di Blumarine, con chiusura frontale con bottoni e zip e due tasche laterali tonde. Il prezzo è di 650 euro ora in sconto a H&M: qui potete trovare la maxigonna in denim in blu o in nero, con cinque tasche, patta con cerniera e bottone. Il costo è di 39,99 euro.

