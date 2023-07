La gonna bianca lunga e il copricostume in pizzo sono divenuti virali su TikTok. Perfetti per l'estate 2023.

All’interno di questo articolo parleremo della gonna bianca lunga e del copricostume in pizzo divenuti virali sul popolare social di TikTok.

Siamo ormai in piena estate, ma le tendenze moda non si fermano mai. Su TikTok, negli ultimi giorni, sono divenuti virali due capi particolari e molto amati dalle donne, ovvero la gonna lunga bianca e il copricostume in pizzo. Iniziamo parlando della gonna bianca lunga. Il bianco è uno dei colori più amati e indossati nel corso della stagione estiva, non solo magliette e top, ma anche pantaloni e short e, ovviamente, non fa eccezione la gonna. Le gonne lunghe sono tra le più amate, fresche ma allo stesso tempo più coprenti rispetto alle minigonne o agli shorts, e quindi più adatte per le sere d’estate dove inizia a fare più fresco. Sul celebre social di TikTok l’hashtag whitemaxyskirt ha avuto oltre quattro milioni di visualizzazioni. La gonna bianca del momento si porta a vita bassa, è realizzata in lino o in cotone ed è intervallata da cuciture orizzontali a contrasto, in grado di regalare volume e dinamicità. Questa gonna è perfetta anche per la sua versatilità, può essere infatti indossata in diverse occasioni e abbinata facilmente. Per un’occasione più casual, va benissimo con un top crop o una maglietta e un paio di sneakers ai piedi, per una serata più elegante, ottima con un paio di slingback e un body.

Di queste gonne in vendita se ne trovano davvero tante, dalle versioni di Stradivarius, Twinset, Asos, Hollister e Urban Outfitter.

Veniamo ora al copricostume. Divenuto virale nel giro di pochissimo tempo il copricostume Kayleight Crochet Dress del marchio australiano Meshki. Il capo in questione è caratterizzato da maniche ampie, una profonda scollatura con dettagli dorati ed è realizzato in tessuto crochet, per un effetto vedo non vedo. Un copricostume leggero, romantico e sensuale, perfetto da sfoggiare in questa estate 2023.

Lo stile di Madga Butrym per l’estate 2023

Madga Butrym è una designer polacca che, nel 2014, ha lanciato la maison che prende il suo nome. La giovane Magda è molto conosciuta per via delle sue creazione super femminili e romantiche, raccolte in un hashtag che ha milioni e milioni di visualizzazioni. Abiti, top, monospalla, costumi, ce n’è per tutti i gusti. Recentemente, sempre su TikTok, Madga Butrym si è incentrata sulle scarpe: décolleté, sandali e mules arricchite da perle, strass e gli immancabili boccioli, che sono removibili e applicabili sia sul davanti che sul retro della scarpa. Eleganti, delicate e originale, le scarpe firmate Butrym sono diventate virali nel giro di pochissimo e rappresentano le scarpe ideali per partecipare a eventi importanti, come per esempio un matrimonio. L’estate, tra l’altro, è proprio la stagione in cui si celebrano più matrimoni, avere quindi nell’armadio queste scarpe è davvero una fortuna. Ideali da indossare con un abito lungo in raso o anche abbinate all’abito da sposa. Madga Butrym potete seguirla anche sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha oltre 472mila follower.