La gonna asciugamano più virale della settimana è di Balenciaga, ma il prezzo fa discutere

La Gonna Towel di Balenciaga, ovvero un asciugamano trasformato in gonna o una gonna trasformata in asciugamano, sta facendo molto discutere per il suo prezzo, nonostante sia già diventata virale, come riportato da Vanity Fair. Non si tratta della prima volta che in casa Balenciaga accade un episodio simile e non è neanche la prima volta che la griffe presenta qualcosa di così ibrido. Impossibile dimenticarsi della clutch 50% borsa e 50% scarpa. Il direttore creativo Demna è molto portato al lancio delle provocazioni e ognuna di queste porta sempre ad un aspetto fondante del suo talento stilistico, ovvero la sua coerenza. La Gonna Towel, come è stata chiamata da Balenciaga, è realizzata in cotone terry beige e fa parte del look 30 della Resort Collection 2024 della maison francese. Già dalla sua presentazione lo scorso maggio si era potuto intuire che sarebbe stato un fenomeno molto potente, con diverse conseguenze. Sei mesi dopo il suo lancio, infatti, sta facendo discutere il prezzo di questa gonna asciugamano, di 695 euro. La domanda sorge spontanea: vale davvero la pena spendere 695 euro per una gonna asciugamano? Ovviamente la risposta non può che essere soggettiva.

Gonna asciugamano Balenciaga: creatività e originalità

Sulla scia della shopper bag ispirata alla Frakta di Ikea, del sacco dell’immondizia usato come borsa, del sacchetto di patatine diventato accessorio di lusso e della sfilata trasformata in una puntata di The Simpson, la Gonna Towel è solo un’altra delle idee geniali con cui Demna espone il suo pensiero e la sua grande creatività. Un’idea semplice che ritrasforma in un prodotto commerciale. La cifra stilistica dello stilista si fonda sull’idea che innovare voglia dire destrutturare la realtà, come riportato da Vanity Fair. Guardare a cose semplici, come un asciugamano avvolto in vita dopo la doccia, può diventare fonte di ispirazione per creare qualcosa che potrebbe conquistare la moda. In un’intervista rilasciata alla giornalista Cathy Horyn, il direttore creativo Demna aveva spiegato di voler tornare a creare per amore del processo creativo e non per lo scopo di vendere. Ha mantenuto una certa coerenza di pensiero con la sua Gonna Towel, perché dimostra che la vita quotidiana e le cose semplici possono ispirare, nonostante il prezzo forse un po’ troppo eccessivo. Sono proprio quei 695 euro che hanno fatto tanto discutere, molto più dell’originalità della creazione di Balenciaga. L’idea di spendere così tanto per un asciugamano avvolto in vita trasformato in una gonna sta facendo realmente pensare e discutere. Ne varrà la pena? Ognuno ha la sua risposta personale.

