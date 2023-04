Amati e odiati, odiati e amati: gli zoccoli, meglio conosciuti come clogs, sono ufficialmente tornati e non hanno intenzione di andarsene. La bella stagione li vede ovunque: dalle sfilate dell’alta moda fino alle strade di ogni città: la passione clogs non vede l’ora di invadere tutti gli stili. La tendenza è esplosa, non resta che scoprire tutti gli abbinamenti possibili!

Clogs mania: gli zoccoli fanno tendenza nella bella stagione

Spesso sottovalutati, gli zoccoli diventano i protagonisti della primavera-estate 2023 e lo fanno con stile e grande voglia di farsi conoscere in modo originale e chic. La missione principale? Cancellare l’idea dello zoccolo come calzatura sciatta e poco alla moda, e fare nascere il sogno che con lo zoccolo possano prendere vita outfit al top.

Pensate che anche brand di alta moda come Dior ed Hermès hanno voluto porli al primo posto dello stile, quindi non ci resta che scoprire che cosa fare per costruire look degni di essere ricordati.

Bassi, con borchie, con la punta squadrata, con fibbie ben visibili, con suola in sughero e dettagli fashion: il mondo degli zoccoli è più vasto della volta celeste.

Come abbinare gli zoccoli: segreti di stile per una primavera-estate 2023 di tendenza

Il solo pensiero di abbinare gli zoccoli vi fa venire un po’ di ansia? Pensate sia impossibile creare un outfit di tendenza partendo da un paio di calzatura ancora così tanto discusse? Niente panico, perché gli zoccoli non hanno intenzione di mettervi in difficoltà, bensì hanno un solo e unico scopo: farvi splendere di stile.

Benché se ne dica, la semplicità è sempre la soluzione migliore. Se l’idea di uno stile vintage che richiami buone good vibes di freschezza, gli zoccoli potrebbero benissimo abbinarsi a un paio di jeans wide leg, camicia bianca, borsa a spalla e occhiali da sole. Il modello da preferire per un outfit del genere? Un paio di zoccoli di cuoio total brown, evergreen per eccellenza.

Se invece puntate a qualcosa di più chic, scegliete un paio di pantaloni a vita alta più leggeri, t-shirt bianca e maxi blazer lasciata aperta. Ai piedi clogs in legno, magari di una tonalità più scura e con dettagli borchiati soft. Look perfetto anche per l’ufficio: fresco e stiloso.

Zoccoli con abiti, shorts e gonne? È possibile!

Chi ha detto che gli zoccoli non possano essere sfoggiati con disinvoltura anche con shorts o abiti freschi per la primavera-estate? Per un look più street puntate a un paio di shorts a righe, blazer tenuto chiuso e clogs originali (di super tendenza anche le stampe animalier): look estroso e di forte impatto estetico, ma chi alla moda vuole apparire, la tendenza deve abbracciare.

Se invece non volete osare troppo ma l’idea degli zoccoli abbinati a qualcosa di corto vi stuzzica, niente panico, la soluzione c’è anche per voi.

Scegliete un abitino che urli bella stagione (stampe floreali, a righe, di lino, con cintura in vita e chi più ne ha più ne metta) e abbinateci gli zoccoli che più si avvicinano al vostro stile e alla vostra personalità. Sì ai calzini (ma occhio alle temperature) e a tutti gli accessori abbinati.

Gli zoccoli si sposano benissimo con tutti gli stili e la bella stagione vi offrirà numerosi modi di esprimere la vostra personalità: jeans, abiti lunghi, pantaloni eleganti, giacche, shorts in denim, shorts in lino, gonne a pieghe. La primavera-estate 2023 non vede l’ora di vedervi cavalcare la tendenza!