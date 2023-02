Un panorama davvero originale, variegato e variopinto quello delle scarpe in tendenza per la primavera estate 2023.

Un panorama davvero originale, variegato e variopinto quello delle scarpe in tendenza per la primavera estate 2023. Tantissime tipologie di calzature sono pronte ad incantare, tra vari colori, diversi materiali e soprattutto con un’attenzione particolare alle suole platform e all’altezza.

Tendenze scarpe primavera estate 2023

Per la primavera estate 2023 il panorama del mondo delle scarpe appare decisamente molto originale e variegato. Tantissime calzature diverse hanno calcato le passerelle più famose, con un fil rouge molto particolare, ovvero la voglia di apparire e di stupire. Tanto colore, metalli e soprattutto suole platform sembrano dominare le scene. C’è un grande desiderio di essere più alte e anche più appariscenti, per questo andranno di moda gli zoccoli in versione molto alta, i sandali infradito che si incrociano perfettamente con gli stivali di pelle, tacchi molto alti, platform effetto nude, calzature effetto metal, sandali gladiatore e molto altro.

Si parla di calzature decisamente molto appariscenti, che puntano tutto sul tacco alto, in modo particolare per la sera, per donare un tocco più sensuale e femminile. Tanta eccentricità e tanta creatività nelle calzature che andranno di moda durante la bella stagione che sta per iniziare, con lo scopo di stupire, di essere appariscenti, senza mai cadere nel banale. Elle ha fatto una selezione molto accurata di alcuni modelli che sono stati particolarmente amati sulle passerelle più famose, mostrando quali saranno le scarpe in tendenza per la nuova stagione.

Seguendo i consigli di Elle riuscirete sicuramente ad essere alla moda e, soprattutto, a non passare inosservate.

Tendenze scarpe primavera estate 2023: i modelli proposti

Se avete voglia di farvi vedere, di essere sempre appariscenti e alla moda, allora dovrete sicuramente addentrarvi alla scoperta di questi modelli di scarpe in tendenza per la primavera estate 2023, scelti da Elle. Scopriamo insieme cosa andrà di moda nell’ambito delle calzature: