Gli outfit più iconici del Festival di Sanremo dal 1951 ad oggi

Nel corso degli anni il Festival di Sanremo ha incantato gli spettatori, non solo per la musica meravigliosa, ma anche per i look sfoggiati sul palco dell’Ariston. Scopriamo insieme quali sono stati i più amati.

I look del Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è storia della musica, ma anche della moda, grazie ai meravigliosi look sfoggiati sul palco dell’Ariston, alcuni molto amati, altri molto criticati. Manca pochissimo all’edizione 2023 del Festival, con tanti attesi ritorni e grandi novità, e sul palco della kermesse verranno sfoggiati nuovi look, che sicuramente lasceranno senza fiato. Il Festival di Sanremo non è solo una gara, ma è anche un meraviglioso show, che comprende anche la moda.

E già prima del suo inizio tutti iniziano a chiedersi chi vestirà chi e quali saranno i look più eccentrici, più amati, più eleganti oppure più criticati, spesso associati al testo che viene cantato e alla personalità degli artisti in gara. Il Festival di Sanremo ha ospitato sul suo prestigioso palco tantissimi look che hanno fatto tendenza, che sono diventati iconici e indimenticabili. Dal 7 all’11 febbraio potremo assistere alla nuova edizione del Festival di Sanremo, che sicuramente saprà stupire ancora una volta con i suoi look, su cui quest’anno l’attenzione è accentuata anche per la presenza di un’esperta del settore, ovvero Chiara Ferragni. Nell’attesa di scoprire tutti gli outfit di questa nuova edizione, facciamo un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i migliori look del Festival di Sanremo nel corso degli anni.

I migliori look del Festival di Sanremo

I look più amati del Festival di Sanremo sono stati sfoggiati da:

Mina – 1961: in perfetto abbinamento con il suo brano Le mille bolle blu, la cantante ha indossato un abito in chiffon con gonna a corolla, stretto in vita, con pois blu e irregolari. Un grande esempio di eleganza e stile, confezionato per lei da una sarta di fiducia;

Orietta Berti – 1969: con un caschetto ramato corto e compatto e un make-up grafico su un abito pop, Orietta Berti si è mostrata futurista e iconica. Ha indossato un abito lungo di Mila Schon, attraversato da blocchi di colori ondulati, tipico esempio della joie de vivre che la contraddistingue;

Anna Oxa – 1978: la cantante è stata una vera icona di stile, sempre camaleontica e con look davvero sensazionali. Nel ’78 ha debuttato con Un’emozione da poco, indossando abiti mannish e post-punk. Una rivoluzione per Sanremo, complice anche il make-up massiccio e l’hairstyle effetto wet, perfetto per un’artista così audace e trasgressiva;

Patty Pravo – 1984: uno stile ibrido, a metà tra l’orientale e l’alieno, sfoggiato mentre cantava Per una bambola. Ha indossato un abito drappeggiato con trama metallica di Gianni Versace;

Loredana Bertè – 1986: sempre provocatoria e irriverente, ha regalato un effetto shocking, con un abitino in pelle, borchie punk e calze a rete, con un finto pancione da gravidanza che ha fatto scalpore, confermando la sua indole ribelle e trasgressiva;

Sabrina Salerno e Jo Squillo – 1991: con Siamo donne, inno di ribellione, le due cantanti hanno mostrato tutta la loro grinta, con completi sparkling e catsuit aderentissime, per un look energico e accattivante, che sottolinea una femminilità sbarazzina;

Mia Martini – 1992: un look Giorgio Armani davvero perfetto ed elegante. La cantante ha indossato un tailleur bianco e nero, per uno stile comodo, raffinato e di classe;

Elisa – 2001: ha vinto con il brano Luce, cantato con un look semplice e immacolato, con un make-up acqua e sapone. La cantante ha indossato una t-shirt a manica lunga e dei pantaloni morbidi, disegnati per l’occasione;

Nina Zilli – 2020: un look firmato Moschino by Jeremy Scott, sfoggiato durante la serata cover, in cui ha cantato 24mila baci con Diodato. L’abito è un elogio al divertimento, ispirato all’arte cubista di Pablo Picasso, con pattern geometrici nelle tonalità del rosa e del giallo, che volumizza le spalle;

Elodie – 2021: la cantante ha sfoggiato diversi abiti meravigliosi, da quello scintillante con spacco vertiginoso di Atelier Versace, alla nuvola di tulle rosso di Giambattista Valli. Molto amato il minidress di Oscar de la Renta, con frange shimmering, che le ha donato un look incredibilmente sexy.