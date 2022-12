Gli outfit migliori di Emily in Paris 3

Anche la terza stagione di Emily in Paris si riconferma musa inspiratrice di outfit super colorati ed eccentrici. Abbiamo selezionato i migliori look.

Gli outfit dell’ultima stagione di Emily in Paris, uscita di recente sulla piattaforma Netflix, non passano di certo inosservati, anzi. In questa stagione troviamo look ancora più eccentrici e colorati. Questi sono i nostri preferiti.

Una costumista che non ha paura

Dalla prima stagione la protagonista di Emily in Paris – interpretata da Lily Collins – ci ha sempre sorpreso con look un po’ anticonformistici e mise alquanto in contrasto con l’idilliaco e raffinato sfondo parigino e con l’eleganza e castità dell’abbigliamento dei suoi colleghi; come a sottolineare la diversità, e spesso distanza, tra la pazzia della PR di Chicago e il rigore del team francese. Se pensate che con il passare del tempo, e la simbiosi sempre più forte che Emily formerà con la capitale francese, i look della neo francesina si faranno sempre più modesti e conservativi, vi sbagliate di grosso.

Anche in questa stagione Emily non rinuncia al colore, anche a costo di apparire un po’ kitsch, e sfoggia abiti sempre più appariscenti e abbinamenti sempre più coraggiosi.

Questa è la decisone di Marylin Fitoussi, stylist e costumista di questa nuova stagione, che per questi nuovi episodi ha messo insieme ben 43 look diversi, come svela a Elle US, selezionati da oltre 40000 pezzi dove spiccano firme importanti quali Valentino, Jean Paul Gaultier e Giambattista Valli, ma anche collezioni individuali e abiti vintage.

Tra abbinamenti insoliti e pezzi super colorati, questa è la nostra selezione degli outfit più iconic di Emily in Paris.

Il maglioncino multicolor e la minigonna laminata

Il primo tra gli outfit più sorprendenti (ma non troppo, viste le precedenti stagioni) di Emily in Paris 3 è il pullover di mille colori di Nina Ricci abbinato alla gonna di pelle laminata di Pinko. Il look, che non è estremamente eccentrico per chi conosce Emily, stona sicuramente con l’atmosfera chic di Parigi ed è il motivo per cui l’adoriamo

La giacca Iris Apfel x H&M

La giacca che Iris Apfel ha disegnato per H&M esprime tutta l’energia primaverile che Emily irradia in questa nuova stagione. La voluminosa giacca viola opaco rivestita di volant plissettati ci fa capire che lo stile della protagonista americana non è prettamente basato su grandi marchi e designer, ma piuttosto su un’estetica anticonformista e sbarazzina.

L’outfit giallo

Per confermarci che Emily non teme proprio i colori vivaci, eccola in un appuntamento con l’amica mentre sfoggia una mise super vistosa quasi completamente gialla. Insieme al cappotto doppiopetto giallo vitaminico di Luisa Spagnoli, Emily indossa delle eccentriche calze gialle con fantasia coccodrillo e delle gigantesche scarpe con plateau sempre in tonalità canarino. Ah quasi dimenticavo, c’è anche il foulard super primaverile di Ferragamo con fiori e intrecci, anch’essi gialli.

Il look estivo della festa in piscina

Quando Emily viene invitata ad un party in piscina per il lancio di una nuova crema solare, quale occasione migliore per sfoggiare un look super striminzito e mettere in mostra la pancia. La scelta di Emily ricade su un completo con stampa a quadretti vichy sui toni del verde opaco abbinato ad un kimono e degli occhiali da sole super cool in stile cat eye, come quelli in acetato bianco di Prada.