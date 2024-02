Sono stati recentemente lanciati da un brand di elettronica e telefonia assai noto: gli auricolari a forma di orecchino sembrano essere un trend tecnologico davvero speciale, unico e ricercato!

Se anche voi siete curiose e ne vorreste sapere di più, allora questo è l’articolo che farà certo al caso vostro. Scopriamoli insieme!

Huawei FreeClip: auricolari multitasking per una vita dinamica

Dalla palestra all’ufficio, passando per il tempo libero e le chiamate con i colleghi, i nuovi auricolari FreeClip di Huawei si adattano a qualsiasi scenario.

Multitasking e versatili:

Pensati per l’utilizzo in diversi ambiti: sport, tempo libero, lavoro mobile e attività d’ufficio.

Uniscono stile e funzionalità, perfetti per chi ha una vita attiva e dinamica.

Comode, ergonomiche e di stile:

Design clip-on innovativo a forma di orecchino.

Interscambiabili grazie alla tecnologia Smart Wear Detection.

Leggerissime (solo 5,6 grammi) e ultra resistenti.

Batteria di lunga durata:

Fino a 8 ore di riproduzione musicale o 36 con custodia di ricarica.

Tecnologia wireless in-ear:

Permette di rimanere in sintonia con l’ambiente circostante.

Tre anni di sviluppo e test condotti su utenti reali:

Comfort Bean, Acoustic Ball e C-Bridge Design per un’esperienza d’ascolto di alta qualità.

Huawei FreeClip: la scelta ideale per chi cerca auricolari comodi, funzionali e fashion.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GLAMOUR POLAND (@glamourpoland)

Auricolari e Huawei Watch, combo perfetta anche per rimanere in forma

In abbinata alle cuffiette troviamo anche HUAWEI WATCH GT 4: un personal coach sempre al polso

Tecnologia e moda si uniscono in un unico dispositivo per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute e stile.

HUAWEI WATCH GT 4:

Funzionalità avanzate per il fitness e il benessere : monitoraggio del ciclo mestruale 3.0, consapevolezza della respirazione nel sonno, oltre 100 modalità sportive integrate, app Rimani in forma.

: monitoraggio del ciclo mestruale 3.0, consapevolezza della respirazione nel sonno, oltre 100 modalità sportive integrate, app Rimani in forma. Design elegante e senza tempo : ispirato alla gioielleria di lusso, disponibile in sette diverse combinazioni di colorazioni.

: ispirato alla gioielleria di lusso, disponibile in sette diverse combinazioni di colorazioni. Lunga durata della batteria : fino a 2 settimane per la versione 46mm e fino a 7 giorni per la versione 41mm.

: fino a 2 settimane per la versione 46mm e fino a 7 giorni per la versione 41mm. Compatibile con iOS e Android:

Novità del WATCH GT 4:

Anelli attività : per tenere traccia delle attività quotidiane e raggiungere nuovi traguardi.

: per tenere traccia delle attività quotidiane e raggiungere nuovi traguardi. Piano di allenamento Calorie Burn: creato in collaborazione con la fitness influencer Pamela Reif.

HUAWEI WATCH GT 4:

Prezzo : a partire da 229.90 euro

: a partire da 229.90 euro Promozioni : In omaggio HUAWEI FreeBuds SE 2 fino al 18 febbraio 8% di sconto su HUAWEI FreeClip e HUAWEI WATCH GT 4 con il codice AGRAWA8 fino al 31 marzo

:

Il regalo giusto per San Valentino

Le auricolari Free Clips di Huawei sono in assoluto uno dei regali più particolari e unici, da regalare a San Valentino, e che saranno apprezzati non solo dalle donne, ma anche da tutti gli sportivi e dinamici amanti di musica e podcast.

Huawei offre un 8% di sconto per i nuovi iscritti, per il loro primo acquisto in vista della festa degli innamorati, e propone moltissimi pacchetti con orologi classici ma anche watch super tecnologici, iper femminili o molto minimal, da abbinare alle free clips. Disponibili anche le versioni regalo dei più bei notebook del brand in questione.

E sicuramente, questo San Valentino porterà doni ben più utili dei classici cioccolatini.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Primavera-Estate 2024, queste sono le slingback di tendenza

Robot aspirapolvere: quale scegliere per le pulizie