Giulia Stabile è una famosa ballerina di Amici di Maria De Filippi. In questi giorni sta circolando la notizia di una malattia di cui soffrirebbe e lei stessa è intervenuta sull’argomento.

Giulia Stabile: di quale malattia soffre la ballerina di Amici?

Giulia Stabile è una delle ballerine di Amici di Maria De Filippi in assoluto più amate dal pubblico. Nelle ultime ore si è parlato di una malattia di cui soffrirebbe la giovane, ma ci sono molti dettagli da chiarire, tanto che lei stessa ha deciso di intervenire tramite i social network, con un piccolo sfogo che è stato apprezzato dai suoi follower, che la seguono sempre. La ballerina ha scoperto che sul web si è diffusa questa notizia che la riguarda, ma che in realtà non sarebbe vera. La fake news è apparsa sul sito Tattoomuse. Al portale è stata posta la domanda su che disturbo abbia la ballerina di Amici e successivamente è stato riportato che la giovane soffre della malattia di Huntington.

Secondo il sito citato, Giulia Stabile sarebbe affetta dalla malattia di Huntington, ovvero un disturbo raro neurodegenerativo del sistema nervoso centrale. Questa patologia, come riportato dal portale Orpha, provoca “movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e demenza”. La ballerina di Amici di Maria De Filippi, in realtà, non soffre di questa malattia e ha reagito male a queste dichiarazioni. “Scusatemi ma accetto tutto quello che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi” ha scritto la ballerina sul suo profilo Instagram.

Giulia Stabile e la malattia: perché è circolata questa fake news?

Nonostante Giulia Stabile non soffra realmente di questa malattia di Huntington, potrebbe esserci qualche piccolo collegamento con lei. Sembra che la risposta data su Tattomuse alla domanda sia partita in automatico da qualche sistema. Sembra, infatti, che esista la storia di un’altra ragazza con lo stesso nome della ballerina e le stesse parole usate sul portale sono state riportate anche da un articolo di Telethon. Sul sito della fondazione si può leggere la storia vera di Giulia, una ragazza che è riuscita ad affrontare la malattia di Huntington grazie all’aiuto di suo marito. In realtà tutto questo non ha nulla a che fare con Giulia Stabile, ma il sistema ha preso in automatico quelle frasi come risposta alla domanda fatta sul portale. Giustamente la ballerina di Amici di Maria De Filippi ha deciso di smentire questa fake news circolata sul suo conto, che si è diffusa molto rapidamente, sottolineando non solo che non è affetta da nessuna malattia, ma anche che diffondendo questa fake news si mancava di rispetto a chi ne soffre realmente. Un messaggio molto profondo da parte di Giulia, che ha cercato di cogliere questa occasione per sensibilizzare i suoi follower su un argomento così delicato. Ora la verità su Giulia Stabile è venuta a galla ed è giusto affermare che non c’è nessun collegamento tra la ballerina e la malattia di Huntington.