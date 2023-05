Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici 20, ha in serbo un nuovo progetto con due ex ballerini di Amici 22. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che cosa si tratta.

Giulia Stabile, progetto con due ballerini di Amici 22: l’evento

Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici 20, è pronta per un nuovo progetto. Dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici, a Giulia è stato offerto un contratto per continuare a lavorare come ballerina professionista nel programma di Maria De Filippi. Con molta probabilità vedremo Giulia Stabile anche nella prossima edizione del programma. Nelle ultime ore la ventenne romana ha ricordato ai suoi fan, sul suo profilo ufficiale di Instagram, la sua prima masterclass nell’ambito di un progetto curato da Kledi Kadiu. Questo speciale evento si terrà il 12 luglio 2023 a Desenzano del Garda e, per chi volesse, c’è ancora la possibilità di iscriversi e poter quindi partecipare alla masterclass con Giulia. La ballerina si è detta davvero entusiasta di questa opportunità e ha anche svelato alcuni dettagli di un altro importantissimo progetto: ci sarà anche lei allo spettacolo dedicato alla compianta Carla Fracci, intitolato “Carla Fracci Mon Amour“. Per questa occasione Giulia ha rivelato che avrà bisogno di due ballerini molto speciali, entrambi ex concorrenti di Amici 22. Queste le parole di Giulia Stabile su Instagram:

“Vi ricordo che ballerò anche io allo spettacolo Carla Fracci Mon Amour, ma quello che non sapete ancora e che vi dirò adesso è che ci tengo molto alla storia che porterò sul palco la sera del 12 a Desenzano e per la quale mi servirà la mano di due ballerini che amo e stimo tantissimo”.

Ma, chi sono i due ballerini che parteciperanno al progetto di Giulia Stabile? Sono Samuele Segreto e Alessio Cavaliere, entrambi ballerini non solo molto bravi ma anche molto amati dal pubblico di Amici 22.

Giulia Stabile: Samuele Segreto e Alessio Cavaliere per lo spettacolo Carla Fracci Mon Amour

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, Giulia Stabile ha svelato che insieme a lei, sul palco a Desenzano per lo spettacolo “Carla Fracci Mon Amour“, ci saranno due ex concorrenti di Amici 22, ovvero Samuele Segreto e Alessio Cavaliere. Giulia ha mostrato su Instagram diversi video coi due ballerini in questione, i quali si sono detti molto contenti di poter prendere parte a questo progetto.

Samuele Segreto è nato a Palermo e ha 18 anni. Oltre a essere appassionato di danza, Samuele è anche un attore, a preso infatti parte ad alcune produzioni televisive e cinematografiche, come ad esempio “L’ora: l’inchiostro contro il piombo”, miniserie andata in onda su Canale 5 nell’estate del 2022.

Alessio Cavaliere è invece napoletano e ha 19 anni, si è specializzato in danza moderna e ha preso parte ad alcune competizioni, arrivando anche a ballare con Dario Schirone e Andreas Muller.

Non resta che attendere il 12 luglio per vedere che tipo di esibizione Giulia Stabile ha pensato di mettere in scena insieme ai due ex ballerini di Amici 22, ma siamo certi che sarà una performance davvero indimenticabile.