Grande Fratello Vip: i sandali di Giulia Salemi fanno il giro del web

I sandali che Giulia Salemi ha scelto per la semifinale del Grande Fratello Vip non sono rimasti nell'ombra: il prezzo è high, ma lo stile è unico

Lunedì 27 marzo 2023 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip. Il reality show italiano più longevo degli ultimi tempi è quasi arrivato alla sua fine e anche nella serata di lunedì non è mancato il momento tutto fashion dedicato all’outfit di Giulia Salemi, la regina di Twitter.

Giulia Salemi: i sandali sfoggiati alla semifinale del Grande Fratello Vip

Anche l’edizione del Grande Fratello Vip 2023 sta per volgere al termine. Come ormai il pubblico ben sa, nello studio di Cinecittà che ospita la diretta del reality show, oltre ad Alfonso Signorini, alle prese con la conduzione ufficiale, ci sono Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi. Quest’ultima, in particolare, è entrata a fare parte dello studio proprio nel 2023 con un ruolo molto importante: gestire i social media impazziti durante la diretta di Canale 5. Giulia Salemi è però anche una fashion addicted e a ogni puntata è riuscita sempre a sfoggiare look incredibili, tanto che lo stesso Alfonso Signorini lascia qualche minuto alle telecamere per riprenderla in tutto il suo stile.

All’inizio della puntata di lunedì 27 marzo 2023 Salemi è stata chiamata al centro dello studio per il saluto ormai tradizionale e il conduttore non ha potuto fare a meno di notare i suoi sandali, perfettamente abbinati al mini abito total pink aderente. La particolarità dei sandali di Giulia Salemi ha colpito immediatamente: si tratta di un paio di sandali con tacco a forma di vero e proprio morso. Il brand a cui i sandali apparterrebbero è GCDS e il prezzo è pari a 900 €. Andando a sbirciare direttamente sul sito ufficiale del brand, scopriamo che la descrizione dei sandali di Giulia Salemi recita: «Sandalo GCDS con iconico tacco Devour in tinta. Tomaia caratterizzata da un mix di piattine in pelle incrociate con infilatura a infradito. Punta stondata».

I sandali hanno un tacco di 10 cm e posseggono una suola in cuoio; sono composti dall’80% di poliestere e dal 20% in pelle di capra e sono completamente made in Italy.

Inutile dire che i sandali abbiano fatto il giro del web nel giro di pochi secondi. I social come Twitter e Instagram sono letteralmente impazziti e le fan dell’influencer hanno immediatamente provveduto a pubblicare i video del suo breve defilé online, taggandola e descrivendo la sua «bellezza stratosferica», per citare alcuni commenti.

Se ve lo stavate chiedendo, sappiate che sul sito ufficiale di GCDS il sandalo con tacco a morso è disponibile anche in una versione total black. In questo caso il prezzo cambia ed è minore. Il Morso thongs sandals in versione nera ha un costo pari a 785 €.

Grande Fratello Vip: c’è attesa per la finalissima

In molti si stanno già chiedendo che cosa indosserà Giulia Salemi in occasione della grande finalissima del Grande Fratello Vip. La puntata andrà in onda lunedì 3 aprile 2023 in prima serata su Canale 5 e c’è già tanta attesa sul look che sfoggerà l’influencer. Sicuramente sarà qualcosa di originale e femminile, proprio come tutti gli outfit sfoggiati durante il reality show.

Non ci resta che attendere, la finale è vicina.