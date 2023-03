Quanto costa l’abito indossato da Giulia Salemi al GF VIP?

Manca un mese alla finale del Grande Fratello Vip 7 e le dinamiche si fanno sempre più scottanti. In studio, a gestire i social, c’è sempre Giulia Salemi, che a ogni puntata del reality conquista le telecamere con i suoi outfit sempre impeccabili: che cosa ha indossato nella puntata del 2 marzo 2023?

Giulia Salemi: l’abito al GF Vip del 2 marzo 2023

L’influencer ed ex gieffina Giulia Salemi riesce sempre a stupire con la sua bravura social e con la sua oggettiva bellezza. Nella puntata del 2 marzo 2023, nello studio del Gf Vip 7, ha sfoggiato un nuovo look, questa volta tutto scintillante. Come da tradizione, a inizio puntata il conduttore Alfonso Signorini la chiama a rapporto per salutarla e per lasciare che sfoggi, con tanto di breve défilé, i suoi splendidi abiti.

Per la puntata di giovedì 2 marzo 2023, Giulia Salemi ha scelto di brillare. L’abito scelto per la diretta del Grande Fratello Vip è firmato DES_PHEMMES, noto brand i abbigliamento milanese che ha da poco reso pubblica la sua collezione autunno-inverno 2023-2024 alla settimana della moda di Milano.

Seguita dalla fashion stylist Veronica Bergamini (su Instagram è conosciuta anche come La Vero), l’influencer ha optato per un abitino corto con paillettes e Swarovski. Bianco ghiaccio e con spalline sottili, il mini-dress di Giulia Salemi ha conquistato tutte le luci dello studio di Cinecittà. Il prezzo dell’abito di paillettes di Giulia Salemi è attualmente ancora sconosciuto; anche facendo un rapido giro sul sito ufficiale del brand e guardando il lookbook della collezione fw 2023-2024, i prezzi non sono ancora disponibili.

A completare il look scintillante Salemi ha abbinato un paio di sandali gioiello con tacco a spillo e ha scelto di raccogliere la sua lunga chioma nera in uno chignon estremamente raffinato. Per il make-up, invece, un trucco occhi smokey molto intenso reso più spesso da una riga di eyeliner, base viso sempre impeccabile e labbra glossate come da tendenza.

Ancora una volta Giulia Salemi ha dimostrato di avere anche un forte senso dell’estetica e della moda. Nel corso di tutte le puntate del Grande Fratello Vip, infatti, Salemi ha sempre puntato a trovare look che puntassero a esaltare la sua femminilità senza mai risultare volgare. Un mix equilibrato tra raffinatezza e sensualità, reso perfetto dalle giuste combinazioni di abiti, di accessori, di make-up e di hairstyle.

Giulia Salemi è la regina dei social al GF VIP 7

Ormai il pubblico si è affezionato a lei come se fosse un’amica: Giulia Salemi è diventata la regina dei social nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Grazie infatti ad Alfonso Signorini, l’influencer ha avuto la grande opportunità di gestire i social media durante la diretta su Canale 5, mostrando in tempo reale i tweet più divertenti, ma anche quelli più critici nei confronti dei vari concorrenti della Casa. Seduta sulla sua postazione ufficiale, Giulia Salemi è chiamata a leggere e a informarsi sul sentiment del web: che cosa dicono gli utenti sui concorrenti? Quali sono le critiche che vanno per la maggiore? A ogni domanda, Giulia Salemi risponde, sempre con stile.