Non c'è nulla da fare: Giulia Salemi ama la moda e la moda ama lei. A Miami l'influencer sceglie i cristalli e sfoggia un look preziosissimo

Piccola pausa a Miami per Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli. La coppia è volata all’estero e non ha perso occasione per postare qualche contenuto social. L’influencer milanese ha lasciato tutti i suoi follower senza fiato dopo avere pubblicato uno scatto serale con addosso un mini-dress tempestato di cristalli. Luminosa, sensuale ed elegantissima, tutti si stanno chiedendo di che marca sia e quale sia il suo prezzo: scopriamolo!

Giulia Salemi super glamour con il suo mini-dress gold

Per l’influencer, il fidanzato e il figlio di lui, Leonardo, la vacanza a Miami ha significato pausa, amore e spensieratezza. Giulia Salemi non ha saputo resistere allo stile e per la cena al ristorante MILA Miami Beach, l’influencer ha scelto un outfit decisamente luminoso. Si tratta di un mini-abito letteralmente cosparso da cristalli dorati e l’effetto è elegantissimo, oltre che iper sexy. Il brand di appartenenza è Danmore, marchio particolarmente amato da numerose celebrità e che ha fatto dei cristalli il suo punto di forza assoluto. Il modello scelto da Salemi è cortissimo ed è caratterizzato da una scollatura ampia. Il design è drappeggiato a U (proprio come afferma il sito ufficiale) e su tutto il tessuto sono stati incastonati ben 1700 Swarovski color nude. Accanto alla luce emanata dai cristalli, il mini-dress di Giulia Salemi lascia la schiena completamente scoperta e l’effetto, una volta indossato, è incredibilmente femminile. Le bretelle sottili si allacciano dietro il collo e la lunghezza complessiva dell’abito è di circa 80 cm.

Considerata la particolare fattezza del capo e la sua ovvia preziosità, l’abito Danmore di Giulia Salemi raggiunge un prezzo piuttosto alto. Andando a dare un’occhiata sul sito ufficiale del brand, si scopre che il vestito ha un valore pari a 1.150 euro.

Giulia Salemi ha scelto di completare il look con una borsa Gucci, la Jackie mini in pelle, anch’essa particolarmente high cost (1980 euro). Make-up da sogno come sempre e gioielli dorati abbinati all’abito. Ancora una volta Giulia Salemi colpisce nel segno!

Come abbinare il mini-abito di Giulia Salemi?

Non ci sono regole scritte quando si tratta di stile: ogni persona è libera di abbinare i propri capi come meglio crede, ma ci sono alcuni piccoli accorgimenti che possono aiutare a ottenere un effetto stiloso con poco. L’abito di Giulia Salemi in realtà fa sostanzialmente tutto da solo: dorato, sparkling e super prezioso, non c’è molto altro da fare per migliore il look di per sé già perfetto. L’influencer ha semplicemente optato per qualcosa di basic nella borsa (un nero che ci sta sempre bene che richiama nella chiusura l’oro del vestito) e accessori gold non troppo “pesanti”. L’idea di fondo è quella di non “strafare”: l’abito Danmore è un pezzo già impegnativo e ben costruito, quindi il consiglio migliore è quello di selezionare i giusti accessori in modo tale da non appesantirlo. Sì a scarpe col tacco, sandali apert o décolleté in base al contesto in cui vi trovate e sì a borse minimal. Evitate il silver negli accessori, anche se sono molte le persone che lo amano, ma puntate alla luce dell’abito senza aggiungerne di altre opposte.