Nelle ultime ore in rete si è sparsa la voce che Giulia De Lellis fosse incinta e alla fine il gossip è diventato talmente insistente da spingere l’influencer a rompere il silenzio in merito alla questione.

Giulia De Lellis è incinta?

Ormai da due anni la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussali Beretta sembra procedere a gonfie vele e in tanti tra i fan sperano che presto i due abbiano insieme un bebè. Nelle ultime ore poi qualcuno tra i fan dell’influencer ha notato in lei una luce diversa dal solito e per questo in molti le hanno chiesto se non aspettasse un bambino. Giulia De Lellis ha personalmente messo a tacere questo genere di rumor rispondendo con ironia: “Perché mi scrivete tutti questa cosa? Comunque ero solo senza mascara”.

Insomma, al momento sembra che lei e Carlo non siano intenzionati ad allargare la famiglia ma in tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più.

L’amore per Carlo

L’influencer e il rampollo della famiglia Beretta si sono conosciuti nel 2020, all’indomani dall’ennessimo addio tra Giulia e il suo storico fidanzato, Andrea Damante. Oggi sembra proprio che l’influencer abbia finalmente trovato la serenità accanto a Carlo Beretta e in tanti sperano che presto i due annuncino le loro nozze o di voler allargare la famiglia.

Per il momento sui social Giulia ha postato pochissimi scatti in compagnia del fidanzato che, a quanto pare, non sarebbe particolarmente incline ad usare i social.