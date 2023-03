Ormai è ufficiale: Eros Ramazzotti ha il cuore occupato. Ad avere catturato il suo amore è Giulia Accardi, classe 1992 e modella di professione. Che cosa sappiamo su di lei? Proviamo a raccogliere le informazioni più importanti.

Chi è Giulia Accardi? Tutto sulla nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Giulia Accardi ha 31 anni, è originaria di Marsala ma vive ormai da tempo a Milano, il bel capoluogo lombardo. Per quanto riguarda il lavoro, Accardi è una modella professionista e la sua carriera conta già diverse collaborazioni con importanti case di moda. Ha lavorato anche come testimonial di molti brand ed è anche autrice di un libro, Il potere dell’imperfezione, edito da Harper Collins Italia il 23 settembre 2021.

La sua determinazione e la sua grande passione verso il mondo della moda hanno portato Giulia Accardi a vincere anche il titolo di Miss Italia Curvy. Dopo avere sofferto di disturbi alimentari e avere subito una grande dose di bodyshaming (fenomeno ancora oggi molto diffuso, soprattutto sui social media) la modella siciliana è riuscita a superare il periodo di difficoltà e di raggiungere il suo grande obiettivo. Considerata anche un esempio per le giovani generazioni, Accardi ha raccontato nel suo libro le difficoltà che ha dovuto affrontare, le discriminazioni, la non accettazione di sé e le numerose barriere che ha dovuto abbattere con tutta se stessa.

Accanto alla professione da modella, infatti, Giulia Accardi è anche una nota influencer e attivista, sempre in prima linea nella diffusione di messaggi di bodypositivity e benessere, sia mentale, sia fisico. Il suo profilo Instagram (@giuliaccardi) è seguito da moltissime persone: sono infatti 54.100 i follower, per un totale di 440 post pubblicati. Sui social si mostra per com’è, tra una posa con in mano il suo libro e scatti più professionali, essendo lei una modella. Giulia Accardi si impegna costantemente nel condividere contenuti che possano aiutare tutte le persone, specie le ragazze, ancora oggi molto occupate a combattere con gli stereotipi di bellezza imposti dalla società.

La storia d’amore con Eros Ramazzotti

Giulia Accardi è sempre stata una persona molto riservata, soprattutto per quello che riguarda la sfera dei sentimenti. Eppure, a sorpresa, è stato lo stesso Eros Ramazzotti a pubblicare una foto che non è rimasta inosservata. La coppia era già stata immortalata insieme, così il cantante ha scelto di uscire allo scoperto, pubblicando una foto che li ritrae insieme con tanto di dedica: «Buon compleanno amore mio!». Inutile dire che i fan sono andati in visibilio e la notizia ha fatto il giro del web in un batter di click. Per Eros Ramazzotti è un periodo decisamente ricco di novità: da una parte l’amore di una nuova vita in arrivo (presto diventerà nonno per la prima volta), dall’altra l’arrivo di un nuovo amore tutto da vivere, quello con la sua Giulia Accardi.

Si attendono aggiornamenti riguardo questa nuova presunta love story, ma a quanto pare non si tratta solo di una voce di corridoio.

Sulla sua vita amorosa antecedente, invece, non si hanno particolari informazioni.