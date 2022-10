Eros Ramazzotti pizzicato con una donna: non è la stessa di quest'estate. Chi è la nuova fiamma?

Eros Ramazzotti è stato pizzicato in compagnia di un’altra donna che non è la stessa di quest’estate. I due piccioncini camminano mano nella mano per le vie di Milano e sembrano piuttosto affiatati. Chi è la fortunata?

Eros Ramazzotti pizzicato con un’altra donna

Il settimanale Diva e Donna ha beccato Eros Ramazzotti con una misteriosa donna, mentre passeggiano mano nella mano per Milano. L’ultima volta che il cantante è stato avvistato in compagnia di una donzella era la scorsa estate, quando Chi l’ha immortalato in una lussuosa villa a Mykonos. Mettendo a confronto le due paparazzate, si vede subito che le due donne non sono la stessa persona.

Chi è la nuova fiamma di Eros Ramazzotti?

Eros e la nuova donna sono stati beccati mentre passeggiano per Milano. Sono mano nella mano, dettaglio che spinge a pensare ad un certo tipo di unione. Non si conosce l’identità della nuova fiamma di Ramazzotti, ma si presuppone che non appartenga al mondo dello spettacolo. La donzella, davvero molto bella, indossa un cappotto e un vestito bianco.

Eros nuovamente innamorato?

Non possiamo affermare con certezza che Eros sia nuovamente innamorato, ma la complicità con la nuova donna è palese.

Ramazzotti sta vivendo un periodo molto positivo, sia dal punto di vista professionale che personale. A renderelo felice come non mai è la notizia che gli ha dato la primogenita Aurora: il prossimo gennaio, diventerà nonno per la prima volta.