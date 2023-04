Giacche di mezza stagione: quale indossare per la primavera

Dal classico giubbotto in jeans sino al blazer o trench, sono i modelli di giacche di mezza stagione da sfoggiare in ogni momento.

Con le temperature ancora fredde durante le serate, è bene indossare qualcosa per proteggersi dal vento e dal freddo. Per questa ragione, le giacche di mezza stagione sono il capo giusto perché sono leggere, ma non troppo e permettono di essere comode, ma anche confortevoli. Nei paragrafi seguenti, una panoramica sui modelli maggiormente adatti in questa stagione.

Giacche di mezza stagione

Con la primavera appena arrivata e le temperature miti che si fanno sentire, è sempre bene, soprattutto la sera, proteggersi nel modo giusto. In tal senso, le giacche di mezza stagione sono sicuramente considerate l’abbigliamento più giusto da indossare in questo periodo dell’anno. Rispetto ad altri modelli, si identificano e caratterizzano per essere giacche leggere e comode al tempo stesso che forniscono la giusta protezione.

Sono molto morbide, pratiche e indicate per qualsiasi look sia di giorno che di notte, proprio per la loro versatilità dal momento che è possibile indossarle sia durante il giorno che la sera con abbigliamento formale e informale. Si possono portare con jeans, pantaloni, shorts, ma anche gonne oppure abiti per ogni occasione e momento.

Un adagio recita “Aprile non ti scoprire” a indicare proprio le bizzarrie e particolarità di questo mese dell’anno. In questo periodo, poi si va incontro a giornate calde con i raggi del sole molto forti durante il giorno a serate fredde e poco piacevoli dove indossare una giacca è sicuramente importante per proteggersi. Ecco che le giacche di mezza stagione sono l’abbigliamento da indossare in questo periodo dell’anno e, quindi, averne una a portata di mano quando il tempo atmosferico cambia è molto utile.

Sono il giusto compromesso tra un piumino e un blazer, anche se sono molto più leggere e comode rispetto a quelle giacche tipiche che si indossano durante i mesi invernali. Sono in grado di esaltare la vita e i fianchi dal momento che alcuni modelli presentano delle cinture alla vita. Sono molto raffinate ed eleganti permettendo quindi di sfoggiare un bell’outfit.

Giacche di mezza stagione: i modelli

Non sarà poi difficile trovare le giacche di mezza stagione più indicate per i bisogni ed esigenze di ciascuna, considerando anche i tanti modelli che si trovano sul mercato. Si trovano modelli molto romantici dalle fantasie floreali come quelli proposti dai grandi nomi delle passerelle come Dior, Aspesi sino a quelle maggiormente casual quali Miu Miu e Barbour che si possono indossare sin dai giorni tiepidi della bella stagione.

Sono delle giacche molto leggere e comode, declinate in tantissimi modelli, tagli, tessuti e anche stampe. Ci sono sia modelli da indossare tutti i giorni magari da abbinare a dei jeans passando anche per i classici bomber o il giubbotto di jeans che resta un evergreen intramontabile e indicato per la stagione primaverile considerando che il denim è abbinabile con tutto.

I chiodi in pelle, ma anche i giacchini in denim passando per i puffer leggeri, sono solo alcuni dei tanti modelli di giacche di mezza stagione da indossare in questo periodo dell’anno. Sono molto gettonati e un modello come il trench o anche il blazer sono considerati i capi spalla perfetti di questa stagione dell’anno. Sono giacche che si presentano sia in modello corto, ma anche sotto la linea dei fianchi oppure lungo sino alle caviglie.

Il giacchino in denim è il capo ideale per la mezza stagione e poi si abbina sia a una t-shirt che a una blusa di colore bianco. Ottimo anche il puffer o piumino leggero in tonalità pastello oppure il bomber indicato in diverse fantasie come il patchwork da abbinare a una blusa di colore bianco.

Giacche di mezza stagione: proposte Amazon

Sono capi indicati per la stagione primaverile disponibile su Amazon con prezzi e offerte da non perdere. Se si clicca l’immagine è possibile visualizzare i dettagli. Qui sotto una classifica con i tre migliori modelli di giacche di mezza stagione che sono tra le più apprezzate e anche desiderate dalle consumatrici con una descrizione di ogni modello.

1)Blauer giubbini corti nastrati

Un giubbino che arriva ad altezza della vita, quindi molto corto con cappuccio e fodera in pelliccia ecologica. Ha una chiusura a cerniera con la zip verticale e due tasche sul davanti sempre con zip. Disponibile nei colori rosa magenta, tapioca, giallo, verde e nero.

2)Bomber jacket donna leggera

Una giacchetta molto leggera realizzata con tessuto come il poliestere, di ottima qualità che dona comfort. Un prodotto di lunga durata indicato per occasioni eleganti, ma anche casual. Un modello molto corto con finitura a coste, dotato di zip e tasche sul davanti e adatto da abbinare a jeans e maglietta.

3)Only giacca in jeans

Una giacca in denim in cotone ed elastan con chiusura con diversi bottoni. Un modello ben fatto con scollo dallo stile classico leggermente elasticizzato e di buona vestibilità. Indicato per la mezza stagione e adatto con ogni outfit.

