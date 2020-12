Con i suoi 15 anni è la prima persona scelta come “Kid of the year” per la copertina del Time. Si tratta di Gitanjali Rao, giovanissima scienziata americana originaria del Colorado e divenuta famosa per le sue scoperte e i suoi “laboratori di innovazione”.

La notorietà per Gitanjali era arrivata già agli 11 anni quando aveva sviluppato un dispositivo che individuava la potabilità dell’acqua.

Chi è Gitanjali Rao

Quest’anno il comitato della celebre rivista Time ha scelto una giovanissima per il suo inedito riconoscimento di “Person of the year“, talmente giovane da averla proclamata “Kid of the year”. La decisione deriva dalla volontà di seguire più da vicino “i leader emergenti delle giovani generazioni americane” e che segue un po’ la scia del riconoscimento di “Person of the year” del 2019 di Greta Thunberg, prima persona sotto i 25 anni ad avere questo onore.

Cinquemila i giovani ragazzi statunitensi selezionati, e il suo nome è entrato poi tra i 5 finalisti.

Gitanjali Rao ha 15 anni e vive a Denver, in Colorado. Abile pianista, virtuosa nell’aiutare gli altri già da quand’era piccola, dimostra la sua propensione per l’ambito scientifico da quando aveva 11 anni, quando fu premiata come America’s Top Young Scientist per un’invenzione semplice ma grandiosa: un piccolo dispositivo portatile in grado di rilevare la presenza di piombo nell’acqua, e che quindi ne identifica la potabilità.

Nel 2017 poi, vinse il Discovery Education 3M Young Scientist Challenge e nel 2019 era entrata anche nella lista dei migliori Under 30 per “Forbes”.

Quest’anno il Time l’aveva premiata come Time Top young innovator per le sue scoperte e i suoi “laboratori di innovazione” che tiene in tutto il mondo e ora arriva per lei questo incredibile riconoscimento.

La carriera nella scienza di Gitanjali però è solo agli esordi. Ha intenzione di studiare Genetica ed Epidemiologia al Mit, il Massachusetts Institute of Technology e questo per raggiungere il suo obiettivo di creare una comunità globale di giovani scienziati che riesca a risolvere i problemi del mondo. Intervistata da Angelina Jolie per Time ha dichiarato: “Io non sono il tipico scienziato: di solito quello che vedo in televisione è un maschio bianco e di una certa età.

Evidentemente io sono diversa. Il mio obiettivo non è solo inventare qualcosa per risolvere problemi, ma anche essere da esempio per gli altri. Se io lo posso fare, tu lo puoi fare”.

