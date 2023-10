10 cose da non accettare mai in una relazione

Quali sono le 10 cose da non accettare mai in una relazione? Se anche voi vorreste scoprirlo, allora questo è l’articolo giusto per voi. Restate con noi fino alla fine: insieme andremo ad affrontare tutti gli aspetti di un amore tossico, soffermandoci su ciò che non dovrebbe mai essere tollerato in una relazione.

Ecco quali sono le 10 cose da non accettare mai in una relazione d’amore

Quali sono le 10 cose da non accettare mai, all’interno di una relazione?

L’amore è una delle forze trainanti nella nostra vita: per questo, spesso, siamo disposte a sopportare di tutto, pur di fare durare la nostra relazione di coppia.

Il punto, però, è che non possiamo perdere noi stesse, per cercare di non perdere chi amiamo. Non esiste infatti, relazione più importante di quella che una donna ha con sé stessa.

E allora, esistono anche dei limiti reali a ciò che in coppia, si può accettare, e ciò che invece non andrebbe mai permesso. Nel prossimo paragrafo parleremo proprio delle 10 cose che non possono essere accettate, per non scadere in un amore tossico, in grado potenzialmente di rovinare la nostra vita, e di rubarci il sorriso e la serenità.

10 comportamenti imperdonabili in amore, da non accettare in nessun caso

Ma allora, quali sono, secondo gli esperti in psicologia relazionale e della coppia, i 10 atteggiamenti da non perdonare in nessun caso? Vediamoli insieme.

Dire bugie: Un partner che ci mente, distrugge la relazione da dentro, in due modi. Prima di tutto, perché non ci permette di conoscerlo profondamente, mentendo a noi ma anche e soprattutto a sé stesso. Non conoscendo bene il nostro partner, possiamo sicuramente sbagliare nel valutarlo. In secondo luogo, le bugie minano profondamente la fiducia: e lo sappiamo bene, la fiducia in amore è tutto. Dubitare costantemente della sincerità della nostra metà, ci porterà a proteggerci sempre di più. E il sentimento, lentamente, si spegnerà.

Atteggiamento controllante: Amare è prima di tutto accogliere, accettare. Imparare ad accettare l’altro per chi è e per ciò che prova, è fondamentale. Un comportamento controllante, in cui il partner ci dice chi frequentare, come vestirci e cosa fare, è assolutamente nocivo per la nostra autostima.

Atteggiamento violento: Verbalmente, e pur troppo sempre più spesso anche fisicamente, moltissime donne vivono in una relazione violenta. Un partner che offende ed insulta, o addirittura che picchia, deve essere immediatamente lasciato. Molti uomini violenti sono anche abili manipolatori: per questo, spesso, le donne impiegano molto tempo a lasciare un partner violento. Per paura, certo, ma anche per mancanza di indipendenza.

Tradimento: Se un partner ci tradisce, anche in questo caso, è giusto porre fine alla relazione. Per cercare altrove, un rapporto che possa corrisponderci realmente.

Atteggiamento umiliante: A volte, l’umiliazione da parte del partner, ci può arrivare mascherata da consiglio. “Ma quanto mangi? Perché non ti iscrivi in palestra?” Quando invece di esaltare i nostri punti di forza, un partner si concentra sui nostri difetti, non perdendo mai occasione di sottolinearli, allora merita di essere lasciato solo, col suo ego.

Comportamento svilente: E’ l’altra faccia della medaglia, di un comportamento umiliante. Il partner che non si concentra mai sui pregi e sui punti di forza, tenderà sempre a svilire, e di conseguenza non sarà mai generoso di complimenti. In tale contesto, è importante ricordare che una relazione è solo la ciliegina, mentre la torta è rappresentata da tutta la nostra vita. Dunque, se quella ciliegia è avariata, sarà di fondamentale importanza eliminarla. In seguito, decideremo se sostituirla con un’altra ciliegia… la nostra torta sarà ottima comunque.

Non chiedere scusa: Esistono relazioni in cui uno dei due possiede un carattere più orgoglioso, e meno conciliante. Tuttavia non chiedere mai scusa, neppure quando si è consapevoli di non essere nel giusto, è un comportamento tossico in qualsiasi relazione. Chiedere scusa per i propri sbagli, al contrario, vuol dire essere aperti verso il cambiamento, e la crescita individuale e di coppia.

Visione maschilista: Sembra assurdo, nel 2023, dover parlare ancora di visione maschilista. Tuttavia, se in coppia la donna viene ancora concepita solo come casalinga, moglie e madre, qualcosa non va. Ovviamente, tutte siamo libere di vivere la nostra vita anche come moglie,mamma e casalinga, ma solo se siamo noi a scegliere. Ogni desiderio deve essere condiviso ed accolto: compreso quello di fare una carriera nei più svariati settori.

Gelosia ed egoismo: Se il partner, che dovrebbe essere il nostro primo sostenitore e fan, non vuole il nostro meglio, e desidera solo attenzioni e cure per sé, a discapito del nostro benessere, della nostra salute e mentale e della nostra felicità

Assenza o mancanza di collaborazione: Se nei momenti difficili il partner non si dimostra né supportivo, né collaborativo, se non ci sostiene nei momenti difficili e non ci aiuta moralmente né nel concreto…che senso ha proseguire nella relazione?

Cosa ne pensate? C’è qualche altro comportamento malsano da abolire, secondo voi?

