Una relazione tossica può diventare sana? Una domanda molto delicata, che tratta un argomento purtroppo molto diffuso. Scopriamo insieme 10 step per provare a trasformare una relazione tossica.

Una relazione tossica può diventare sana?

Le relazioni tossiche dovrebbero essere evitate il più possibile. A volte risulta più difficile capire quando una relazione è realmente dannosa, perché in ballo ci sono i sentimenti. Il problema principale delle relazioni tossiche è proprio il loro essere disfunzionali, tanto da rendersene conto quando è troppo tardi. Non tutte le relazioni problematiche possono essere aggiustate, soprattutto se sono davvero tossiche e possono diventare pericolose. Se ci sono dei segnali di allarme particolari, è meglio lasciar perdere e cercare di distaccarsi il prima possibile, evitando di provare a salvare qualcosa di irrecuperabile. L’amore dovrebbe rendere felici e far sentire una donna, così come un uomo, rispettata, capita e amata. Se i momenti negativi sono più di quelli positivi, se si è sempre tristi e preoccupati, allora qualcosa non va ed è il caso di agire subito. Ci sono delle relazioni che possono essere salvate, ma ovviamente ognuno deve capire se ne vale davvero la pena e se realmente si è lontani da situazioni pericolose. Bisogna agire subito, perché una volta che la relazione è diventata tossica e ci si è abituati a certe dinamiche diventa sempre più difficile cambiare rotta. Molte persone rimangono a lungo all’interno di relazioni malate per paura di ammettere di essersi sbagliate e per paura di restare soli. Scrivere la parola fine è il modo più importante per uscire dalle situazioni tossiche, ma ci sono anche alcune situazioni in cui si può riuscire a modificare il rapporto prima che sia troppo tardi. Ovviamente serve l’impegno di entrambi i partner, per migliorare insieme e non è per niente facile.

Una relazione tossica può diventare sana? Come trasformarla in 10 step

Ecco dieci consigli su come trasformare una relazione tossica in una relazione sana: