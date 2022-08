Giovanni Ciacci: chi è, carriera, vita privata

Giovanni Ciacci è nato a Siena l’11 marzo del 1971. Del segno dei Pesci, è alto 190 centimetri per 85 kg. Attualmente vive nella campagna romana con il suo fidato cane Aimone. Ma queste poche informazioni non bastano a dire chi è.

Giovanni Ciacci: scopriamo chi è l’uomo dietro il pizzetto blu

Giovanni Ciacci è un noto costumista e stylist dei VIP che è rimasto impresso nella mente del grande pubblico grazie al suo inconfondibile pizzetto blu, ormai suo marchio di fabbrica. Grande appassionato di moda fin da piccolo, non ha mai lasciato trapelare molte informazioni sul suo background e sulla sua famiglia. Nonostante la riservatezza sul suo passato, non è riuscito a tenere i tabloid lontani dalla sua (sfortunata) vita amorosa.

Tra le relazioni più chiacchierate di Giovanni Ciacci c’è certamente quella con Damiano Allotta (più piccolo di lui, del 1992), iniziata nel 2018 e terminata nel 2019 nonostante i due stessero cominciando a programmare le nozze. Un duro colpo per Giovanni Ciacci, che da allora non ha intrapreso altre storie e si è concentrato molto sulla carriera, arrivando a ottener grandi soddisfazioni e successi.

Nella sua carriera, è stato curatore d’immagine per il Festival di Sanremo per ben otto edizioni.

Ha poi partecipato come ospite a svariati programmi: Detto Fatto di Caterina Balivo, Ballando con le Stelle come concorrente, Pomeriggio 5 e Domenica Live in qualità di opinionista. Specie per quanto riguarda i programmi Mediaset, Giovanni Ciacci e il suo inconfondibile pizzetto blu elettrico sono considerati ospiti fissi. Si tratta di un personaggio molto simpatico ma anche molto diretto, che è in grado di dividere il pubblico con le sue opinioni senza filtri.

Giovanni Ciacci autore: dalla moda alla scrittura

Come noto a tutti, il pizzetto blu sempre perfettamente tinto e curato è il tratto distintivo di Giovanni Ciacci. La sua passione per la barba lo ha addirittura portato ad approdare nel mondo della scrittura con il testo Barba e baffo. Storie, leggende, miti e istruzioni per l’uso edito nel 2017 da Vallardi.

L’amore per la scrittura è però, nel cuore di Giovanni Ciacci, presente già da tempo. Nel 2013 aveva infatti pubblicato con lo stesso editore il libro Divina! Il grande consulente d’immagine ti insegna a valorizzare la tua femminilità, un testo in cui, tra note biografiche e consigli, l’autore dispensa la sua conoscenza al lettore per costruire un look raffinato. Nel 2017 ha poi scritto con Pinella Passaro Il velo fa la sposa, un racconto sul galateo e lo stile nel corso delle cerimonie. L’ultimo libro, datato 2019, è invece La Contessa. La scandalosa vita di Giò Stajano, in cui Giovanni Ciacci racconta la storia del primo transessuale d’Italia. Dello stesso anno, anche Favole arcobaleno. Storie e leggende di persone libere, che raccoglie storie di eroie e eroine sui generis, dediti prima di tutto alla libertà.

Chissà se, dopo diversi anni dall’ultimo titolo, lo stylist tornerà con un nuovo libro, magari raccontando qualcosa di sé. Ad oggi non è ancora certo, ma di sicuro la scrittura rimane un ambito cui Ciacci è molto dedito.