Il Ceo Call Center è il progetto in favore delle donne che cercano lavoro. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa si tratta.

Ceo Call Center: il progetto che supporta le donne in cerca di lavoro

Al giorno d’oggi, in Italia, circa il 50% delle donne non lavora così CEO e Top Manager di importanti aziende hanno messo a disposizione le loro competenze per supportare le donne che sono in cerca di un lavoro. Se per diverse donne non lavorare è una scelta, per tante altre invece non lo è, in molte infatti non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro, per svariati motivi. Il progetto The Ceo Call Center è proprio in favore di tutte queste donne che vorrebbero lavorare ma non riescono appunto a trovare una occupazione. Questo progetto è stato lanciato dall’organizzazione Dress For Success Milan, che aiuta le donne in cerca di lavoro, con il supporto di WPP Italia, ovvero il network leader globale nei servizi di Marketing e Comunicazione.

Ceo Call Center: in che cosa consiste questo progetto?

Come abbiamo appena visto, il Ceo Call Center è un progetto nato per supportare le donne che sono in cerca di un lavoro. Dress For Succes Milan e WPP, insieme nel WPP Campus di Milano, hanno creato un call center nel quale gli operatori sono stati diversi CEO e Top Manager di grandi aziende presenti in Italia. Per un giorno quindi non sono state solamente le coach professioniste dell’organizzazione a rispondere al telefono, ma anche i Top Manager, che hanno quindi messo a disposizione di chi chiamava le proprie esperienze. Tra loro Benedetta Bevacqua, CEO di Sperlari, Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways & CEO Volare, Luca Colombo, Country Director Italia di Meta, Simona Maggini, Italy Country Manager WPP e CEO Vmly&r Italy, Silvia Nencioni, Presidente e Amministratrice Delegata di Boiron Italia, Francesca Pasinelli, Direttore Generale di Fondazione Telethon e Stefano Scarioni, CEO di Deles Group.

Dress For Success Milan è presente in 24 Paesi del Mondo e offre gratuitamente il proprio supporto a tutte le donne in cerca di lavoro. Il numero da chiamare per fissare un incontro gratuito con coach professioniste e consulenti di immagine è 346 841 9133. Molte donne hanno recuperato la fiducia in se stesse e nelle loro capacità, riuscendo ad affrontare al meglio colloqui e opportunità professionali. Ecco le parole di Odile Robotti, il Presidente di Dress For Success Milan: “in Italia circa il 50% delle donne non lavora. Per chi non ha scelto di stare a casa, ma semplicemente non riesce a inserirsi nel mondo del lavoro, ci siamo noi. Con coach, consulenti, webinar, corsi, abiti professionali donati e perfino CEO e top manager che mettono a disposizione le loro esperienze di lungo corso, abbiamo aiutato centinaia di donne nel loro percorso di indipendenza economica e realizzazione personale.”

