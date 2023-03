Il 20 marzo 2023 si celebra la Giornata mondiale della felicità, ricorrenza attiva dal 2013 e stabilita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il mondo il 20 marzo si fa domande sulla felicità, si chiede che cosa essa sia e ricerca contenuti volti a migliorare l’umore. A questo punto, quindi, che cosa si può guardare nel giorno che celebra l’emozione più sorridente?

Giornata mondiale della felicità: che cosa guardare per l’occasione

Nonostante la Giornata ufficiale della felicità sia stata istituita da non moltissimi anni, sappiamo bene che tale stato d’animo è uno dei più ricercati da ogni essere umano. Essere felici fa bene al cuore e fa bene alla mente, ma talvolta non è così semplice riuscire a trovare quell’equilibrio felice tanto desiderato. Il 20 marzo 2023 è arrivato e la felicità diventa la protagonista: post, riflessioni, immagini, sentimenti, ma anche tanti contenuti volti a migliorare l’umore. Non esistono contenuti specifici come non esistono contenuti obbligatori da vedere: ogni persona nel mondo avrà sicuramente i suoi titoli “pro buonumore“, motivo per il quale si tratta sempre di scelte soggettive.

Tra i film cult da vedere per sentirsi meglio e per sognare un po’ a occhi aperti, Il favoloso mondo di Amelie potrebbe essere una delle soluzioni migliori. La pellicola francese di Jean-Pierre Jeunet è ricca di poesia, di amore e di sogni: vivere la vita come una favola è un sogno a occhi aperti.

Evergreen assoluto e carico di emozioni felici? Mrs Doubtfire, senza ombra di dubbio. Sebbene il tema trattato dal film sia serio e profondo, il carisma di Robin Williams è così travolgente che una risata, in un modo o nell’altro, riesce sempre a nascere. Datato 1993, il film continua a essere un “salva-umore” efficace e coinvolgente: da vedere, soprattutto oggi.

Poteva non essere inserito nel catalogo il film che porta la felicità nel titolo? Il 20 marzo entra d’obbligo nella lista di contenuti da vedere La ricerca della felicità. Profondo, intenso, ricco di emozioni, il film con Will Smith è in grado di risollevare gli umori più neri e precari grazie proprio all’intensità della trama. Pensate che alcuni studi scientifici hanno dimostrato che la visione del film stimola una reazione emotiva molto forte in grado da influenzare la variabilità cardiaca fino a stabilizzarla. Un film di impatto, ma fondamentale ai fini della consapevolezza e della presa di coscienza della vita e dei suoi valori.

Se invece state cercando qualcosa di comico nel suo senso più stretto, Secret Garden è ciò che fa per voi. Si tratta di uno dei k-drama più amati di sempre, dove commedia e fantasia si uniscono e danno vita a qualcosa di inevitabilmente travolgente. Le good vibes che la serie offre sono immediate. Anche Vicious entra d’obbligo nelle serie-tv da vedere il 20 marzo 2023. Considerata una delle sitcom più leggere e bizzarre del piccolo schermo, Vicious si incentra sulla vita di due anziani acidi e iper criticoni e dei loro amici. Resistere alla risata sarà impossibile.

Se invece avete voglia di una serie basata su un sereno e ottimo femminismo, Hot in Cleveland è la soluzione che stavate aspettando. Tre donne di mezza età si ritroveranno a vivere a Cleveland e le loro vite cambieranno completamente: leggerezza, buonumore e tante avventure tutte al femminile.

Il 20 marzo 2023 scegliete la felicità e fatelo sempre, aldilà delle giornate mondiali.