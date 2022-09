Giorgio Pasotti ha pubblicamente preso le difese di Giorgia Meloni per via degli attacchi da lei subiti.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, Giorgio Pasotti ha scritto un post via social in difesa di Giorgia Meloni contro cui – a suo dire – sarebbe scoppiato l’accanimento mediatico.

Giorgio Pasotti difende Giorgia Meloni

Inaspettatamente l’attore Giorgio Pasotti ha deciso di prendere pubblicamente le difese della leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni, con cui – secondo lui – si sarebbe scatenato l’accanimento mediatico generale.

“Questa campagna elettorale rischia di toccare il punto più basso nei confronti degli esseri umani.

La Meloni è una donna e vedo un accanimento nei suoi confronti non solo poco galante ma addirittura barbaro”, ha dichiarato l’attore, e ancora: “Spesso ci lamentiamo perché le donne non vengono rispettate se non addirittura peggio, questo deve valere anche per la Meloni che è innanzitutto un essere umano, a prescindere dalle proprie idee politiche. Tutti gli artisti dicono di essere di sinistra? Quello che dice la Meloni contiene un fondo di verità, la maggior parte dei miei colleghi si dichiara di sinistra ma onestamente non so se questo sia vero o no”.

L’opinione dell’attore ha diviso il pubblico social e in tanti si sono scagliati contro di lui per le sue parole sul conto della Meloni (così come successo nei giorni scorsi anche per altri volti vip che hanno espresso la loro opinione sulle imminenti elezioni politiche).