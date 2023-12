Come gestire i soldi in famiglia? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come gestire i soldi in famiglia: 5 consigli utili

Uno degli argomenti tabù quando si mette su una famiglia è quello dei soldi, di come gestirli al meglio per il bene di tutti i membri della famiglia. L’essere in disaccordo sulla gestione dei soldi è infatti oggi uno dei motivi per i quali alla fine si arriva a una separazione. Il denaro può essere infatti un argomento molto difficile da trattare all’interno della coppia. Innanzitutto è bene sottolineare che, a seconda di come si è cresciuti, si possono avere idee diverse riguarda al denaro. Ad esempio c’è chi pensa che se si possiede del denaro adesso va speso il prima possibile, della serie meglio approfittarne subito. C’è poi chi invece ha una grande paura di perdere i soldi che possiede e quindi ha il terrore di fare un qualsiasi investimento. Questo capita soprattutto a chi ha subito un trauma economico familiare in passato. Poi c’è anche chi prova odio nei confronti dei soldi e che pensa che il denaro sia la causa di ogni male. Quindi, come abbiamo visto, a seconda di come siamo cresciuti e delle esperienze che abbiamo avuto possiamo avere idee completamente diverse riguardo al denaro. Ma vediamo adesso 5 consigli utili su come gestire al meglio i soldi in famiglia:

Comunicazione: punto fondamentale. Quando si decide di andare ad esempio a convivere con qualcuno l’argomento soldi va affrontato subito, guai a fare l’errore di affrontarlo più avanti. Bisogna parlare apertamente, senza paura di pregiudizi, in quanto è solo sapendo come entrambi considerano i soldi che si può arrivare a una gestione famigliare che accontenti entrambi e che sia efficace per la famiglia. Comprensione: è importante non giudicare le idee dell’altro solo perché non coincidono con le nostre. Una relazione sana si basa sul rispetto e sulla comprensione e sul trovare insieme la soluzione migliore. Valutare insieme gli investimenti: ogni investimento va valutato insieme, se si è una famiglia bisogna affrontare ogni cosa come una famiglia. Non mentire: l’essere sinceri è fondamentale in ogni relazione, anche per quanto riguarda i soldi. Avete speso dei soldi per qualcosa di non necessario? Parlatene con il vostro partner, la sincerità alla fine premia sempre. Decidere insieme che conto fare: conto separato o conto comune, è importante deciderlo insieme, valutare tutti i pro e i contro e prendere la decisine migliore per la famiglia.

Gestire i soldi in famiglia: che conto fare?

Una coppia può decidere se avere il conto in comune oppure separato. Questa è una decisione che va presa di comune accordo, valutando i pro e i contro. Solitamente le coppie partono da un conto separato, è più sicuro, anche perché ciascun partner è comunque abituato a gestire i soldi da solo. In questo caso però è importante la comunicazione: chi paga le bollette? eccetera. Un conto in comune è più comodo per cose come le bollette però può portare a del risentimento quando uno spende magari più soldi dell’altro o guadagna molto di più dell’altro. Anche qui, bisogna comunicare. La chiave per gestire i soldi in famiglia in maniera efficace è la comunicazione.

