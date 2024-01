Durante la cerimonia dei Golden Globe, Harry e Meghan sono stati oggetto di uno scherzo umiliante che ha suscitato reazioni contrastanti. Nonostante non fossero stati invitati all’evento, i Sussex hanno subito pesanti battute da parte del comico Jo Koy, che ha ironizzato sulla richiesta di denaro di Harry. Questo episodio ha sollevato domande sulla loro relazione con l’industria cinematografica e alimentato ulteriori polemiche.

Lo scherzo umiliante ai Golden Globe: le reazioni contrastanti del pubblico

Durante la cerimonia dei Golden Globe, Harry e Meghan sono stati oggetto di uno scherzo umiliante che ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico presente. La battuta del comico Jo Koy, che ha ironizzato sulla richiesta di denaro da parte di Harry, ha diviso l’opinione degli spettatori. Molti hanno trovato divertente il commento di Koy, considerandolo una critica ironica alla dipendenza finanziaria dei Sussex. Altri, invece, hanno visto questo episodio come un’ulteriore umiliazione per la coppia. L’umorismo usato dal comico ha destato dibattito sul confine tra satira e offesa, mettendo in evidenza le opinioni contrastanti riguardo alle azioni e al comportamento dei Sussex. Nel monologo di apertura Jo Koy ha esordito con «A quanto pare il principe Harry e Meghan Markle verranno comunque pagati milioni di dollari per non fare assolutamente nulla», alludendo al documentario «Harry&Meghan», realizzato dai Sussex a fine 2022. Inoltre, Jo Koy ha aggiunto «Succession ha nove nomination. Una fantastica serie su una famiglia ricca, bianca, disfunzionale, tutta intrigante – oh, aspetta, ma quello è The Crown. Mi spiace». E ha aggiunto: «Quanto è stata meravigliosa Imelda Staunton in The Crown? La sua interpretazione della regina era così perfetta che il principe Harry la chiamò e le chiese dei soldi».

La mancata invito dei Sussex e le domande sulla loro relazione con l’industria cinematografica

La decisione di non invitare Harry e Meghan alla cerimonia dei Golden Globe ha suscitato molte domande riguardo alla loro relazione con l’industria cinematografica. Molti si sono chiesti se sia stata una scelta degli organizzatori o se sia stata una decisione presa dai stessi Sussex. Questa mancanza di invito ha alimentato speculazioni sul motivo per cui la coppia reale potrebbe aver scelto di non partecipare all’evento. Alcuni hanno ipotizzato che Harry e Meghan abbiano evitato ulteriori polemiche e critiche, mentre altri hanno interpretato questa assenza come un segnale di distanziamento dalla scena cinematografica. Il mancato invito dei Sussex ai Golden Globe ha sollevato interrogativi sul loro rapporto con l’industria del cinema e ha aggiunto un altro tassello al complesso puzzle delle opinioni pubbliche su di loro.

La richiesta di denaro di Harry: critica ironica o ulteriore umiliazione per i Sussex?

La richiesta di un contributo finanziario da parte del Principe Harry ha suscitato dibattito e polemiche. Mentre alcuni hanno interpretato la battuta del comico Jo Koy come una critica ironica alla dipendenza finanziaria dei Sussex dalla famiglia reale, altri l’hanno percepita come un’ulteriore umiliazione per la coppia. Questa richiesta di denaro ha alimentato ancora di più le critiche e le speculazioni sullo stile di vita dei Sussex, mettendo in evidenza il divario tra la loro precedente posizione privilegiata e la loro nuova realtà post-reale. I commenti dei lettori sulla vicenda si sono divisi, riflettendo le diverse opinioni riguardo alla richiesta di denaro da parte di Harry e al suo impatto sulla loro immagine pubblica.

Questa vicenda dei Golden Globe ha messo ancora una volta in luce le complesse dinamiche che circondano Harry e Meghan e la loro relazione con l’industria cinematografica. Ciò che resta da vedere è come questa esperienza influenzerà il loro futuro e se riusciranno a superare queste critiche e polemiche per costruire una nuova immagine pubblica.

