Gioielli Pandora: le tendenze per la primavera

I gioielli, che siano bracciali, collane o anelli, sono elementi e accessori importanti dal momento che permettono di impreziosire e arricchire il proprio look. Sono diversi i marchi su cui fare affidamento, ma i gioielli Pandora hanno qualcosa di unico e di speciale. Per la primavera hanno pensato a una serie di accessori dedicati a questa stagione in modo da indossarli e sfoggiarli in ogni momento.

Gioielli Pandora

Sono ormai diventati un vero e proprio marchio di fabbrica, dal momento che i gioielli Pandora sono molto amati e apprezzati da ogni soggetto, che sia femminile o maschile. Una azienda di origini danesi nota soprattutto per i vari gioielli da indossare in ogni occasione e momento: le collane, gli anelli, i braccialetti, ma anche gli charms sono assolutamente parte dello stile e della storia di questo marchio.

Una azienda rinomata soprattutto per i suoi gioielli che sono unici al mondo lavorati dalle sapienti mani di orafi ed esperti in questo settore. Sono gioielli lanciati ormai nel lontano 2000 e diventati famosi in tantissimi paesi nel mondo. Sono moltissime le donne che amano sfoggiare al collo, alle dita o ai polsi i gioielli Pandora certi di qualcosa di prezioso e unico da poter indossare in ogni momento e occasione.

Sono tutti elementi e accessori che l’azienda realizza a mano impreziositi da dettagli, ricami e pietre preziose. Si combinano insieme poi diversi colori complementari: dal bianco al nero passando per il rosa in modo da dare un tocco unico e originale a ogni creazione ed elemento. In modo da rendere i gioielli maggiormente attrattivi per le ragazze giovani, sono stati aggiunti delle tonalità sottili e collezioni con ciondoli colorati come blu, verde e rosso.

Gioielli Pandora: le novità primaverili

Con la primavera appena giunta, anche i gioielli Pandora cambiano con elementi e prodotti che si adeguano al periodo. Per esempio, la collezione Moments del noto marchio si ispira proprio alla natura con tantissimi charms e altri accessori che segnano una sorta di passaggio dal periodo invernale a quello primaverile. Sono gioielli che raccontano del volo delle rondini che giungono in questo periodo e si caratterizzano per charms in pietra blu oppure oro rosa nelle piume.

Un elemento come la coccinella è stato rivisitato e trasformato con una pietra trasparente in modo da impreziosirlo maggiormente. Ci sono poi tantissimi braccialetti con chiusura a cuore che raccontano la storia del marchio di Pandora. La nuova collezione punta anche a gioielli Pandora con ciondoli a coccinella e a orecchini a lobo con viole per inaugurare la stagione primaverile.

Dal momento che la primavera è simbolo di leggerezza e freschezza, il marchio ha pensato a dei gioielli come uno charm pendente che raffigura le rondini, simbolo di libertà nel colore blu realizzate in argento che dà un tocco di luminosità alle giornate soleggiate. Ci sono anche charm con pendenti in piume in oro rosa impreziosite da una serie di cristalli in modo da brillare durante la sera o per qualche occasione speciale.

I gioielli Pandora si fanno anche conoscere per le collane con cuore o con piume, simbolo di leggerezza, proprio per celebrare la primavera e la sua freschezza. Ci sono poi bracciali in argento con maglia snake e chiusura con il logo della Marvel che segna appunto l’avvio alla collaborazione tra questi due brand. Ci sono anche anelli con le foglie oppure bracciali con chiusura a cuore indicati per le più romantiche.

Gioielli Pandora: offerte Amazon

Sono elementi e accessori che si trovano a buoni prezzi e sconti, approfittando anche delle offerte di primavera sul noto e-commerce di Amazon. Qui cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni dettagli del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre migliori gioielli Pandora scelti tra quelli maggiormente amati e desiderati dalle consumatrici accompagnati da una descrizione di ogni articolo.

1)Charm Pandora 79077C01 Flor del pensamiento

Uno charm in linea con la stagione primaverile dal momento che raffigura un fiore come la viola che è compatibile con i braccioli della linea Pandora e della collezione Moments. Una viola che è simbolo dell’amore in tutte le sue forme e sfaccettature. Un gioiello molto carino e adatto per ogni occasione e momento.

2)Orecchini a perno con fiore viola

Sono orecchini dal colore viola molto intenso e scuro placcati in oro rosa da 14 carati con due petali decorati con pavé scintillante. Un accessorio che è indicato per la primavera, ma anche come ottimo regalo, magari per la festa della mamma. Molto originali e apprezzati.

3)Pandora Moments bracciale con maglia

il marchio e la collezione Moments presentano questo braccialetto con maglia serpente e chiusura a scorrimento in argento Sterling 925 e rifinito a mano con una serie di combinazioni con altri gioielli della linea. Molto comodo, bello e di ottima fattura. Disponibile nei colori oro giallo, rosa e argento.

Tra i tanti gioielli Pandora, non mancano sicuramente i tanti anelli della collezione.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.