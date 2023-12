Gino Cecchettin è il padre di Giulia, la giovane donna uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Gino Cecchettin: chi è e che lavoro fa il padre di Giulia

Gino Cecchettin è il padre di Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta, ora in carcere. Gino si è laureato nel 1994 in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi di Padova e, nello stesso periodo, ha iniziato a lavorare nel settore. Nel 2000 ha avviato al sua prima impresa nel settore dell’elettronica, la cui attività non si limita al territorio italiano, ma anche all’estero. La sua professione lo ha infatti portato spesso in Francia, Stati Uniti, Spagna e nel Regno Unito. Viaggiare lo ha aiutato a scoprire nuove realtà e ad approfondire aspetti legati alle strategie di marketing e di vendita. Nel 2018 Gino fonda 4neXt, ovvero un’azienda che fornisce prodotti e soluzioni tecnologiche a tutte le società che operano nell’ambito dell’automazione. A seguito della tragedia che lo ha colpito, Gino Cecchettin a comunicato su Linkedin di volersi prendere una pausa dal lavoro: “è con grande dolore che condivido con voi un momento di pausa dalla mia professione, profondamente segnato dalla recente perdita di mia figlia Giulia. Questo periodo di lutto e riflessione è e sarà un viaggio difficile, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza delle relazioni positive e del sostegno reciproco. Sto anche riflettendo su un nuovo impegno civico che accompagnerà il mio cammino. Desidero canalizzare il dolore in azioni positive, che possano aiutare chi si trova nelle stesse situazioni di Giulia.” Gino Cecchettin, oltre a Giulia, ha altri due figli, Elena e Davide, mentre la moglie, Monica, è scomparsa lo scorso anno a soli 51 anni per un male incurabile.

Gino Cecchettin a Che Tempo Che Fa

Gino Cecchettin è stato ospite da Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa“. Queste sono state le sue parole: “il mio discorso al funerale nasce da un profondo dolore, ho cercato di astrarmi per cercare le possibili cause che hanno portato a non avere Giulia con me. Sto cercando di capire se ci sia una soluzione. Sono qui perché mi trovo mio malgrado a combattere una battaglia. Ho una mente razionale e mi sono estraniato da questo grande dolore. Ho cercato di capire dove avevo sbagliato io e quantomeno dare un aiuto a chi non ha la possibilità di salvarsi. Avendo vissuto l’anno scorso un altro lutto sono maturato. Devo ringraziare mia moglie Monica per avermi fatto conoscere la vera essenza dell’amore: da lei ho imparato tante cose.” Nel corso dell’intervista, il padre di Giulia ha anche parlato degli altri due figli, Elena e Davide: “Monica e Giulia sono la mia luce e accompagneranno sempre me, Elena e Davide e ci aiuteranno a danzare sotto la pioggia. I miei figli stanno abbastanza bene, ma ovviamente sono provati da queste settimane. Ma sono forti.”

