La nota soap opera americana Beautiful, una delle più longeve di tutti i tempi, sbarca ufficialmente a Roma. La capitale ospita il set della serie e tra una ripresa e l’altra ecco due new entry a fare capolino: si tratta di Ginevra Lamborghini e di Jasmine Carrisi, inserite dentro come “guest star” tutte italiane.

Beautiful arriva a Roma: due le special guest italiane

L’arrivo di Beautiful a Roma non poteva che entusiasmare l’Italia intera. La soap americana più seguita e longeva di tutti i tempi atterra in territorio italiano e le riprese si svolgono proprio nella capitale, prontissima ad accogliere i volti più noti della serie. Secondo alcune indiscrezioni (poi confermate) pare saranno due le guest star italiane che entreranno a fare parte della soap.

da una parte ci sarà Ginevra Lamborghini, ex gieffina e sorella di Elettra Lamborghini, mentre dall’altra ci sarà Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e della compagna Loredana Lecciso.

Se vi steste chiedendo che ruolo avranno le due giovani donne, qualcosa si può già dire. Ginevra Lamborghini, ad esempio, pare interpreterà la pr internazionale della Forrester Creation, compagnia di moda dentro la quale si svolge gran parte della storia dei protagonisti di Beautiful. Non solo, Lamborghini con molta probabilità sarà protagonista di una sequenza girata interamente a Piazza Navona, scenario di una sfilata di moda.

Per quanto riguarda Jasmine Carrisi, invece, è molto probabile (se non certo) che andrà a interpretare il ruolo di una delle modelle che sfilerà proprio in quella sfilata.

Per entrambe sarà la prima volta davanti a una macchina da presa, ma soprattutto sarà una grande emozione entrare a fare parte di uno dei cast più seguiti e amati di tutti i tempi. Beautiful avrà dunque un paio di volti italiani ed è già tanta la soddisfazione.

Quando usciranno le puntate di Beautiful con Lamborghini e Carrisi?

Le nuove riprese di Beautiful in quel di Roma sono state girate nella giornata del 16 maggio 2023. I personaggi coinvolti, oltre a Ginevra Lamborghini e a Jasmine Carrisi sono stati anche: Ridge, Brooke, Steffy, Thomas, Hope, Liam e Carter.

La puntata in questione arriverà in America nel mese di giugno 2023, ma probabilmente per l’Italia ci sarà ancora da aspettare un bel po’. I fan di Beautiful, infatti, vedranno arrivare la “puntata romana” tra quasi più di un anno: l’attesa sarà abbastanza lunga, ma arriverà.

Ci sono stati altri personaggi italiani in Beautiful?

Il set di Beautiful in passato ha già ospitato diversi volti italiani. La nota soap ama l’Italia e spesso e volentieri si impegna a inserire qualcuno dentro il suo cast. Anni indietro, ad esempio, a entrare a fare parte di Beautiful, anche se per una puntata soltanto, ci sono stati: Marina La Rosa, Luca Calvani, Massimo Lopez, Enrico Papi.

Nel 2023 è il turno di Ginevra Lamborghini e di Jasmine Carrisi. Una prima volta emozionante, soprattutto se si considera il calibro d’azione e di successo della serie-tv, che da anni continua a conquistare il grande pubblico e non perde un secondo per stupirlo.