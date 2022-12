Progetti per il futuro e adolescenza vissuta all’insegna del bullismo: Jasmine Carrisi ha deciso di raccontarsi al settimanale Chi di Alfonso Signorini.

Jasmine Carrisi: “Sono stata bullizzata, derisa e offesa come tutti”

Dalla musica alla recitazione, la figlia 21enne di Al Bano e Loredana Lecciso è pronta a debuttare da protagonista nella serie tv I Carrisi.

Per sponsorizzare il progetto, quindi, Jasmine Carrisi ha rilasciato un’intervista a Chi durante la quale ha affermato di volersi trasferire in America dopo gli studi e ha rivelato di essere stata bullizzata, “derisa e offesa, come tanti”.

Ammettendo di aver dovuto combattere contro la “sottovalutazione” costante di se stessa, la ragazza ha spiegato di aver capito che “le persone ti trattano come tu dici loro di trattarti e ti attribuiscono il valore che tu dici loro di avere.

Niente di più vero”. Rispetto al bullismo subito, invece, ha dichiarato: “È difficile riavvolgere il nastro, ma come tanti anch’io sono stata bullizzata, derisa, offesa. Insomma, non è stata una passeggiata fin qui. C’è stato un episodio, alle elementari, dove un compagno mi prese in giro davanti a tutta la scuola – alunni, insegnanti, collaboratori scolastici – per la situazione sentimentale dei miei genitori. Uno shock perché i miei, fino a quel momento, mi avevano sempre tutelata dal gossip che ruotava attorno alla nostra famiglia.

Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire”.

Il rapporto con i genitori e la vita privata

Una delle cose più difficile per la giovane Jasmine, poi, è stato vivere facendo i conti con la fama mediatica che da sempre accompagna i genitori Al Bano e Loredana. Parlando di mamma e papà, la 21enne ha affermato di averli anche detestati: “Dopo quel poco simpatico battesimo di fuoco evitavo di accendere la tv e di passare davanti a qualsiasi edicola. Impazzivo all’idea che tutti avessero un’immagine, il più delle volte sbagliata e sgradevole, della mia famiglia. Temevo di ferirlo e sapevo che non era colpa loro. O almeno non del tutto. I rapporti con i fratelli? Sani, come quelli delle altre famiglie, poi chiaramente c’è chi sento di più, chi meno”.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la 21enne è single, dopo l’addio a Giovanni Antonacci, figlio del più noto cantautore. “Una sana frequentazione diventata, poi, una piacevole amicizia. Succede”, ha detto.