Il gilet è una delle tante tendenze moda previste per questa Primavera/Estate 2023. Nonostante l’abitudine sia quella di vederlo associato ad abiti formali, in realtà sta diventando un capo molto più versatile di quanto si possa immaginare.

Il gilet è una tendenza della Primavera Estate 2023



La primavera è ormai arrivata e per questa nuova stagione, che mette sicuramente il buonumore, bisogna adeguarsi a qualche nuova tendenza. Una di questa è sicuramente il gilet, che sta diventando un vero e proprio must have, che deve essere presente nell’armadio di tutte le donne, ma anche degli uomini. Un capo che nel corso del tempo ha conquistato la sua versatilità, riuscendo ad adattarsi alla perfezione a tanti stili e look diversi, senza mai essere fuori luogo. Siamo tutti abituati ad associarlo ad un abbigliamento più formale e a vederlo soprattutto abbinato al classico tailleur in stile maschile. La versione “sartoriale” è sicuramente bellissima da vedere, ma non deve essere per forza l’unica tipologia da cui farsi tentare. Anzi. Il gilet è sempre più diffuso anche tra le persone che non hanno nessuna intenzione di vestirsi in modo troppo formale. Il gilet è diventato ufficialmente uno dei pezzi chiave della primavera 2023, una tendenza che sta conquistando tutti. La cosa bella è che riesce perfettamente ad adattarsi ad ogni stile personale, assecondando i gusti di ogni persona e facendo in modo di rappresentarla al meglio. Indossarlo non vi farà mai sentire fuori luogo, perché riuscirete con qualche trucchetto ad abbinarlo alla perfezione con diversi outfit, riuscendo a farlo adattare perfettamente ad ogni vostro stile.

Gilet, tendenza Primavera Estate 2023: come abbinarlo



Ci sono tantissimi modelli di gilet, per adattarsi perfettamente ad ogni stile. Per cui via libera al terzo pezzo da abbinare a blazer e pantaloni eleganti, ma anche al modello in pelle nera da portare in modo casual su un abito midi, oppure a quello in denim che rappresenta in modo davvero perfetto le boho vibes di una meravigliosa gonna lunga a balze, oppure la variante in tweed per aggiungere un tocco chic a qualsiasi outfit, anche quello più basico.

Come riportato da Grazia, ci sono tutti questi outfit in cui il gilet riesce ad essere indossato in modo perfetto. Ecco qualche consiglio: