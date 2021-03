Sono diversi i capi da indossare in primavera quando le giornate sono più belle e soleggiate e aumenta il desiderio di sfoggiare qualcosa di nuovo. Tra i capi che non possono mancare vi è sicuramente il gilet da donna, un capo declinato in tantissimi modelli che presentiamo qui.

Gilet da donna

Il guardaroba degli uomini è da sempre grandissima ispirazione per le donne che trovano capi perfetti per ampliare il guardaroba e arricchire il look. Il gilet da donna, noto anche come panciotto, è un capo perfetto da indossare durante la stagione primaverile, oltre a essere molto elegante dal momento che si presta a tantissimi look e outfit per varie occasioni.

Rappresenta la quintessenza dell’abbigliamento formale e solitamente è indossato sotto la giacca e sopra la camicia, ma sono tantissimi i modi d’indossarlo.

Alcune puntano a un look maschile, magari indossandolo con pantaloni molto larghi e stretti in vita con la cravatta oppure la camicia per un look sportivo e anche molto elegante al tempo stesso con ai piedi le sneakers oppure dei sandali.

Alcune grandi influencer, personaggi dello spettacolo e fashion blogger tendono a indossarlo in un completo color cammello unico completo anche di giacca e pantalone dello stesso colore. Per la sera, se si vuole dare al gilet da donna un taglio più sensuale e sexy, è consigliabile indossarlo senza cravatta e camicia a contatto con la pelle.

Un look considerato perfetto durante la stagione estiva per chi vuole osare.

Chi è nostalgico degli anni Settanta e vuole rivivere quel periodo può indossarlo con un abito a stampa floreale o una gonna maxi al ginocchio. Il gilet da donna può trasformarsi in versione rock in pelle abbinandolo a jeans a sigaretta e stivaletti a punta per essere delle perfette groupie.

Gilet da donna: trend

Per quanto riguarda la primavera 2021, il gilet da donna è sicuramente una delle tendenze di stagione da indossare in varie occasioni e ambiti. In maglia, in pelle o nei toni classici del bianco e nero è semplicemente un capo passe partout. Un vero e proprio jolly che si sposa con qualsiasi outfit e uno dei must have di questa primavera.

Si può indossare anche con una camicia a mo’ di top smanicato per essere top in estate o in primavera quando le giornate sono più calde. Sono tantissimi i modelli: dallo stile college in pelle sino agli anni Ottanta, corto oppure molto lungo come fosse un blazer. Per il 2021, il gilet da donna si contraddistingue per linee semplici in modo d’adattarlo con qualsiasi outfit.

Si trovano modelli dalle linee ampie da abbinare a una blusa o camicia e una gonna midi dalla linea comfy con dei sandali e la borsa a tracolla per un look elegante e di classe. Il gilet da donna in maglia è una tendenza primaverile da preferire nei colori pastello, anche se sono molto apprezzati i toni del beige e del nero per uno stile urban.

Il gilet in pelle è l’ideale per un look grintoso, da rocker. Non si trova soltanto nei modelli corti, ma anche molto lunghi da indossare come un capospalla leggero per la primavera. In questo caso i pantaloni diritti e le décolleté sono l’ideale. Per chi preferisce un taglio maschile, si consiglia il modello corto con i bottoni e lo scollo a V.

Gilet da donna Amazon

Per chi fosse interessato a questo capo, il sito di Amazon lo propone in tantissimi modelli approfittando di vari sconti e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune informazioni al riguardo. La classifica qui sotto propone tre dei migliori gilet da donna da indossare in primavera che sono tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti della piattaforma.

1)Miss Moly donna giacche

Un capo ultraleggero che si presenta senza maniche con cerniera lampo e due tasche frontali. Un gilet perfetto per la primavera, ma anche la stagione estiva. Di ottima qualità e ben rifinito in ogni dettaglio. Realizzato in poliestere. Molto comodo e disponibile in tantissimi colori in modo da scegliere quello maggiormente adatto in base ai gusti di ognuno.

2)Grace Karin gilet in jacquard

Un modello di gilet da donna dallo stile vittoriana non molto elastico e con le cinghie che si possono regolare in modo da renderlo conforme al proprio fisico. Realizzato in jacquard di ottima qualità. In poliestere e viscosa con chiusura a bottoni. Ottima la stoffa e le rifiniture. Un modello disponibile in vari colori: blu, grigio, nero, rosso, ecc. Adatto da indossare sia per feste che cocktail. Il prodotto più venduto della categoria.

3)Tiaobug gilet smanicato V-neck

Un gilet smanicato mono petto con scollo a V con bottone per una vestibilità molto aderente e attillata. Il colletto è rovesciato e ha due false tasche sul davanti. In poliestere, dal design molto semplice. Adatto per feste, pub, abbigliamento quotidiano, lavoro, ma anche viaggi e occasioni informali. Si trova nei colori nero e rosso. Perfetto per la primavera e anche l’autunno.

