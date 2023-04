Il gilet diventa tendenza a Primavera: come abbinarlo al meglio

Sebbene la Primavera 2023 stia un po’ faticando a sbocciare, sappiate che le tendenze continuano a nascere e non vedono l’ora di essere sfoggiate. Tra i vari trend di stile per la bella stagione compare lui, il solo e unico gilet. Tale capo di abbigliamento si presta molto bene a ogni outfit ed è perfetto quando si vuole donare un tocco di originalità in più.

Primavera 2023: il gilet entra d’ufficio in ogni guardaroba

Tra i capi must have per la Primavera 2023 c’è proprio lui, il gilet. Nato per completare l’abito tipicamente sartoriale maschile, il gilet è in realtà un capo che nel corso degli anni ha assunto forme di originale modernità e quel pizzico di coolness che non fa mai male. Se prima era utilizzato solo dagli uomini, è bastato poco tempo e il gilet è entrato a gamba tesa dentro il guardaroba di quasi tutte le donne. C’è chi lo sceglie nella versione classica elegante, chi invece opta per qualcosa di più frizzate e fresco e chi, da vera nostalgica dei primi anni 2000, non riesce a staccarsi dalla versione in jeans. Insomma, qualsiasi sia la sua consistenza e qualsiasi sia il suo colore, il gilet entra ufficialmente tra le principali tendenze per la Primavera 2023.

Quale gilet scegliere per la Primavera 2023: consigli di stile

Non esistono regole da seguire per filo e per segno: come sempre la moda è personale e il gusto dipende dal proprio mood e dalle proprie sensazioni. Certamente, però, il fashion world si impegna per lanciare consigli di stile per essere al passo con le tendenze e perché non provare a seguirle? Parlando del gilet, protagonista assoluto della bella stagione, pare che nel 2023 si prediligeranno quelli in maglia, ma gli smanicati sono anche classici e puliti e, perché no, anche in crochet. In realtà lo smanicato si trasla anche in versione giacca: basti pensare ai numerosi modelli di trench senza maniche che hanno conquistato le sfilate delle Fashion Week. Insomma, il gilet si pone come tela bianca sulla quale disegnare un po’ la propria personale creatività.

Come abbinare il gilet a Primavera: ogni look sarà in trend

Una volta che avrete scelto il vostro gilet non vi resterà che abbinarlo al resto dell’outfit. Farlo non sarà così complesso come sembra: il gilet, infatti, si pesta molto bene a tantissimi look, da quelli più sportivi e casual, fino ad arrivare a quelli un po’ più ricercati e chic. Si va dal classico abbinamento jeans, t-shirt e gilet total black (se in pelle effetto biker tanto meglio), fino all’abbinamento tra abitino floreale sbarazzino con un gilet in jeans o in maglia. Che ne dite invece di qualcosa di più originale? Scegliete un paio di jeans larghi, magari con risvolto ampio, abbinateci una canotta basic, una camicia bianca e sopra un gilet tenuto abbottonato. Come colore provate con il total black: il contrasto cromatico sarà il tocco di classe che stavate cercando.

Per una serata più formale e per un look che tocca lo stile più classico, l’invito è quello di costruire un outfit dalle linee sartoriali: combo pantaloni a vita alta dal taglio maschile, maglietta bianca e gilet abbinato al pantalone. Ai piedi sneakers per smorzare il tutto o, perché no, un paio di décolleté di vernice nera.

Sì a gilet in maglia, a righe, nel mood crochet e ai colori vivaci: la Primavera 2023 non vede l’ora di conoscere tutte le vostre personalità!