L’autunno 2023 è alle porte, ma i mocassini neri scelti da Gigi Hadid potrebbero renderlo pieno di stile. La modella ha mostrato come indossare le famose scarpe, che stanno diventando un vero e proprio trend.

Gigi Hadid ci insegna come indossare i mocassini neri questo autunno 2023

Settembre è ormai iniziato, l’autunno è alle porte, ed è arrivato il momento di iniziare a mettere da parte gli abiti estivi che ci hanno fatto compagnia negli ultimi mesi per lasciare spazio a qualcosa di nuovo e più adatto alla stagione che sta per arrivare. Si torna in città, al lavoro, a scuola, e questo rientro merita un guardaroba adatto, che coinvolge anche le scarpe. Quali saranno le calzature in tendenza per l’autunno 2023? Quali scarpe dovremo sfoggiare in occasione della nuova stagione in arrivo? I mocassini sembrano essere la risposta giusta ad ogni domanda che riguarda le scarpe che andranno di moda durante l’autunno. Il suggerimento è arrivato proprio da Gigi Hadid. La modella americana è stata avvistata in un locale di Los Angeles, in cui ha sfoggiato una mise davvero perfetta per il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale. Gigi Hadid ha scelto di indossare una delle assolute certezze nell’ambito delle calzature, ovvero i mocassini. La modella ha scelto un look molto semplice, composto da top in pelle e jeans a vita bassa, perfetti per l’abbinamento con i classici mocassini neri con le frange. In questo modo ha dato un tocco unisex al proprio stile, ma decisamente molto sofisticato ed elegante, nonostante il look casual.

Gigi Hadid e i mocassini neri: come abbinarli

I mocassini in pelle sono una tendenza davvero intramontabile, che torna a farci visita ogni autunno, rimanendo sempre perfetti per ogni occasione. Si tratta di una delle scelte di stile tra le più classiche ed eleganti che si possano fare durante la stagione di mezzo, nei momenti di rientro e di cambio di guardaroba. Stiamo parlando di una scarpa unisex, adatta sia ai look maschili che a quelli femminili, per cui sempre molto versatile. Ha il dono di giocare con diverse soluzioni fashion, che possono assecondare qualsiasi preferenza e qualsiasi bisogno quotidiano. Il modello nero è fondamentale nella scarpiera di ogni donna perché è super versatile e anche molto chic, impreziosito dal dettaglio delle frange. Durante l’autunno 2023 lo vedremo spesso abbinato a bermuda sartoriali, per un look di classe mai banale, ma verrà sfoggiato anche con i tipici look college, come jeans e camicia bianca o gonna a pieghe e calze bianche, oppure con abiti stampati, minigonne o semplici jeans a vita bassa. Gigi Hadid ha mostrato quanto siano versatili e sempre perfetti i mocassini, diventando sicuramente una fonte di ispirazione per molte donne. La modella ha sicuramente lanciato una nuova tendenza, che si ripete spesso nelle mezze stagioni, per questo autunno 2023 in arrivo.