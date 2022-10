Mocassini da donna: le tendenze autunnali

I mocassini da donna per l'autunno sono in diversi modelli: da quelli colorati sino ad altri con fibbie in oro o dalla punta squadrata da indossare.

Il tempo dei sandali è ormai terminato. Con l’autunno ormai iniziato, bisogna pensare a quale scarpa indossare in questo periodo. Tra i tantissimi modelli, i mocassini da donna sono sicuramente la scarpa adatta, anche per la versatilità. Cerchiamo di capire le ultime tendenze in merito e quale scegliere per l’outfit.

Mocassini da donna

Identificate per molto tempo come calzature da uomo, i mocassini da donna, nel corso del tempo, hanno cambiato la propria forma e il sesso femminile le adora. Sono le calzature adatte per la stagione autunnale e si caratterizzano per l’assenza di lacci, fibbie, ecc. Una scarpa molto semplice e facile da indossare.

Solitamente sono realizzate in pelle dalla tomaia molto ampia in modo da non avere difficoltà a toglierle o metterle in poco tempo.

Sono calzature comode che si adattano a ogni outfit e occasione. Una calzatura versatile indicata sia per il giorno, quindi per un look da ufficio, ma anche per la sera, in occasione di qualche evento.

Sono una ottima alternativa agli stivali invernali anche perché si indossano in ogni modo e con qualsiasi look. sicuramente una calzatura considerata un evergreen che non dovrebbe mancare nel guardaroba delle scarpe di ciascuna donna.

I mocassini da donna sono una scarpa adatta a tutte e molto popolare nel mondo femminile.

Si trovano modelli anche in pelle liscia o scamosciata, dipende sempre dai propri gusti e anche dall’outfit capire quale sia il materiale adatto. In commercio si trovano anche mocassini da donna come stivaletti o stivali, quindi abbastanza alti e adatti da indossare per la stagione invernale, non solo autunnale.

Mocassini da donna: tendenze autunno

Sono tantissimi i trend per quanto riguarda i mocassini da donna per la stagione autunnale. Per esempio, il noto marchio Mango ha pensato a delle scarpe che siano trasversali, ma anche senza tempo, di g rande fascino. Un passe partout da indossare in qualsiasi momento dell’anno, proprio come propongono gli stilisti.

Alcuni modelli si caratterizzano per uno stile classico, magari impreziosito da qualche dettaglio, come con la taschina frontale oppure di colore bianco dalla punta squadrata e con impunture tono su tono. Una calzatura che si caratterizza anche per la suola nera a contrasto con il resto che è di colore bianco. Ci sono anche suole carrarmato con dettagli metallici per chi ama osare.

Sempre il noto brand di origine spagnola li propone con fibbia o con dettagli color oro per non passare inosservata. Si tende a optare per forme robuste e resistenti, quindi adatte da indossare anche nei mesi freddi dell’anno. Sono molto apprezzati i mocassini da donna chunky, quindi con suola molto alta amati dalle influencer di tutto il mondo.

Alcuni stilisti propongono questa calzatura con nastri o altri ornamenti oppure con dettagli come i fiocchi sul piede. Oltre ai modelli classici, ve ne sono altri che si differenziano per le diverse tonalità. Per l’autunno, insieme al marrone scuro o al beige, si punta anche a tonalità come il rosso o il bordeaux che sono più difficili da abbinare, ma danno un tocco all’outfit.

Mocassini da donna: promozioni Amazon

Un tipo di scarpa disponibile in vari colori e modelli, oltre che offerte imperdibili sull’e-commerce di Amazon. Basta cliccare l’immagine per scoprire le caratteristiche. La classifica qui presente fornisce i 3 migliori modelli di mocassini da donna che sono tra i più apprezzati e vantaggiosi dalle consumatrici con la descrizione di ogni calzatura.

1)Sebago Classic Dan Woman

Sono un modello di mocassini da donna disponibili nei colori nero e marrone, realizzati in pelle. Un lavoro fatto a mano con parte superiore in pelle e suola esterna in pelle con in tallone in gomma sagomata. Un modello con tacco, molto flessibile, resistente e anche impermeabile. Si adattano perfettamente al piede.

2)Clarks Hamble Loafer, mocassini donna

Un modello con la tomaia in pelle, la fodera in tessile e la suola in gomma. Una calzatura comoda, dall’ottima vestibilità. Si trova nei colori nero, marrone e grigio. Vestono perfettamente: da indossare con qualsiasi capo e outfit per impreziosirlo.

3)Zerimar mocassini in pelle per donna

Una calzatura in pelle con gomma antiscivolo. Traspirante e assorbente che non causa sfregamenti o rossori. Non ha chiusura, adattandosi perfettamente alla forma del piede. Un modello da indossare tutto l’anno disponibile nel colore verde.

