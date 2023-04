La top model Gigi Hadid vola a Mumbai per l’inaugurazione del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre e sfila sul red carpet sfoggiano un look letteralmente principesco. Un total gold preziosissimo che non è passato inosservato e che ha reso la modella ancora più raggiante.

Gigi Hadid: il look gold sul red carpet a Mumbai

Gigi Hadid e molte altre celebrities internazionali sono volate a Mumbai al gala per l’apertura ufficiale del Nita Mukesh Ambani Cultural Centre. Il red carpet ha dunque accolto le sfilate elegantissime di tante star e tra queste, ovviamente, non poteva mancare la top model, che ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo look.

Hadid ha puntato su qualcosa di scintillante, di elegante e di extra gold. Per l’inaugurazione della mostra Indian in Fashion: The Impact of Indian and Textiles on the Fashionable Imagination, la modella 28enne ha scelto di indossare un abito sari Chikankari disegnato dal grande stilista indiano Abu Jani Sandeep Khosla. Dicono che per la realizzazione dell’abito ci sia voluto un anno di lavoro.

L’abito principesco è formato da una gonna chikankari slim e un drappo chikan sari, mentre nella parte superiore si opta per un top a maniche corte total gold e ricamato nei minimi dettagli. Protagonisti del look sono i dettagli, interamente realizzati a mano: riflessi di luce e di paillettes, cristalli, perle e chi più ne ha più ne metta. L’abito, nel suo complesso, rappresenta a 360° la tradizione indiana e Gigi Hadid lo ha saputo indossare con grande raffinatezza ed eleganza. Fondamentali anche gli accessori, sempre rigorosamente total gold: bracciali sovrapposti, orecchini, anelli con pietre preziose e ai piedi un paio di scarpe gioiello a punta. Poteva esserci outfit più regale? Probabilmente no. Gigi Hadid conquista il red carpet di Mumbai e le luci dei flash si sono triplicate davanti a tale meraviglia preziosa.

Il beauty look di Gigi Hadid: coordinazione ed eleganza

Un abito principesco merita un altrettanto principesco beauty look e Gigi Hadid, questo, lo ha capito subito. Per completare al meglio l’outfit total gold in perfetto stile indiano, la supermodella ha scelto di abbinarvi un hairstyle e un make-up in perfetta coordinazione.

La sua lunga chioma bionda è stata per l’occasione raccolta in uno chignon tiratissimo e super elegante: un effetto da vera principessa di stile, perfetto per l’occasione e per il mood dell’intero outfit.

Anche il make-up ha abbracciato la raffinatezza: luminoso e di impatto, il trucco di Gigi Hadid si colora di un ombretto leggermente bronzato e dorato, ciglia tinte di nero, incarnato uniforme ed extra shiny e labbra di un rosa mattone delicato ma coordinato a tutto il resto. La top model ha deciso di non strafare, ma ha piuttosto pensato di puntare all’effetto luminoso e gold, proprio per restare in tema con l’abito. Sia i capelli, sia il make-up sono stati realizzati da Laura Polko.

Gigi Hadid a Mumbai ha lasciato il segno e ha dimostrato ancora una volta che l’eleganza conquista e che la moda, oltre a essere moda, è vita e maestria.