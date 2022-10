Conduttore televisivo, cantante e attore, Giampiero Ingrassia è un volto molto noto all’interno del mondo dello spettacolo. Dopo la morte della moglie, avvenuta tragicamente nel 2013, Ingrassia pare avere ritrovato l’amore.

Giampiero Ingrassia: la vita e la carriera dell’attore e cantante

Giampiero Ingrassia è nato a Roma il 18 novembre 1961 sotto il segno dello Scorpione e attualmente ha 61 anni.

Il padre era Ciccio Ingrassia, noto attore, comico, regista, conduttore e anche cantante. Fu proprio grazie al padre che Ingrassia si appassionò di tale mondo, riuscendo a entrare a farne parte molto giovane.

Nel 1983 frequenta il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche allora diretto da Gigi Proietti e si diploma due anni dopo, nel 1985.

Una delle sue principali passioni è sempre stata il teatro, a cui ha dedicato larga parte del suo tempo; ha collaborato con importanti nomi e ha raccolto un grande numero di esperienze che lo hanno fatto crescere anno dopo anno.

La sua carriera è stata colma di grandissimi nomi; ricordiamo, ad esempio, lo stesso Gigi Proietti, Anthony Hopkins, Sergio Fantoni, Mattia Sbragia, Daniele Formica, Tosca, Saverio Marconi, Luca Zingaretti, Lorella Cuccarini, Marina Massironi, Flavio Insinna e tanti altri.

Ha lavorato anche in televisione, sia come conduttore, sia come attore di cinema: è stato protagonista del telefilm Classe di ferro (era la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90), nel ruolo di Antonio Scibetta. Ma non solo: Giampiero Ingrassia è apparso anche in numerose trasmissioni come Tira & Molla (1998), Campioni di ballo (1999), Matinée (2007). C’è stata anche l’occasione in cui ha dovuto sostituire il padre, assente per una convalescenza post operazione chirurgica: Giampiero Ingrassia ha lavorato a fianco di Franco Franchi per quasi tutte le puntate di Grand Hotel.

Teatro, televisione, film e serie tv: Giampiero Ingrassia ha sempre avuto anche un’altra grossa passione, ossia quella della musica. Tra le tante cose, infatti, è stato membro di diverse band, prediligendo sempre il genere hard rock ed heavy metal.

Vita privata di Giampiero Ingrassia

Giampiero Ingrassia è stato sposato con Barbara Cosentino, ma la donna è purtroppo scomparsa il 19 febbraio 2013 a 43 anni a causa di un malore occorsole mentre stava sciando a Roccaraso con la figlia. Giampiero Ingrassia in quell’occasione si trovava a Napoli in scena, per la versione italiana di un musical ispirato al celebre film Frankestein Junior della regia di Mel Brooks.

Dall’amore tra Ingrassia e Cosentino è nata una figlia, Rebecca Ingrassia.

Dopo diversi anni dalla tragica scomparsa dell’amata moglie, Giampiero Ingrassia pare sia riuscito a ritrovare un po’ di serenità. Ciò è accaduto grazie alla conoscenza di una nuova donna di nome Veronica, ma su di lei non si hanno particolari informazioni e non sono trapelate molte notizie a riguardo.

L’unica speranza è che Giampiero Ingrassia possa finalmente provare a colmare quel vuoto enorme che è stato costretto a vivere (e che vive ancora oggi), ma con l’amore della figlia e, a quanto pare, con l’amore di questa nuova donna, forse la serenità lo attraverserà in tempi più brevi.