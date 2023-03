Il mondo dello spettacolo lo conosce ormai come il chirurgo dei vip. Lui è Giacomo Urtis, classe 1977, personalità carismatica ed eccentrica, spesso in preda ai cambiamenti estetici e fisici direttamente su di sé. Che cosa sappiamo su di lui e sulla sua vita? Scopriamolo insieme.

Chi è Giacomo Urtis? Tutto sul chirurgo dei vip

Giacomo Urtis è nato a Caracas il 7 marzo 1977 sotto il segno dei Pesci e attualmente ha 46 anni. I primi anni della sua infanzia Urtis li vive in Venezuela, ma non tarda molto a tornare in Sardegna, in particolare ad Alghero, il paese di origine dei genitori. Torna lì per impegnarsi nello studio: si iscrive all’Università e il suo obiettivo è quello di diventare un medico. Nel 2002 si laurea all’Università di Sassari e si specializza poi in Dermatologia e Venereologia. Ormai entrato a fare parte del mondo della medicina, Urtis decide di trasferirsi a Milano per iscriversi al Master in Chirurgia Estetica. Ormai completamente inserito nel mondo della medicina estetica, Urtis ha un altro grande obiettivo: mettere in piedi qualcosa di suo e creare il suo futuro come medico chirurgo estetico. Da lì a poco fonda la sua azienda, la Dr Urtis Clinic , una vera e propria rete di specialisti in Chirurgia e Medicina Estetica e Dermatologia. Il suo nome comincia a circolare un po’ ovunque e Urtis, giorno dopo giorno, diventa molto affermato a livello lavorativo, soprattutto anche tra i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Lui stesso, da appassionato della televisione, comincia a partecipare a diversi programmi di tv vestendo i panni dell’ospite. Non solo: nel 2017 entra ufficialmente nel cast dell’Isola dei Famosi, ai tempi alla sua 12esima edizione.

Tre anni dopo, nel 2020, Giacomo Urtis è entrato come ospite all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, con lo scopo di creare un po’ di scompiglio tra tutti gli inquilini e tutte le inquiline, affermando di conoscere numerosi segreti su di loro. Dopo un periodo nelle vesti di ospite, Urtis diventa concorrente ufficiale del Gf Vip 5 e l’anno successivo, nel 2021, torna come concorrente al Gf Vip 6. A marzo 2023 Giacomo Urtis arriva nel salotto di Belve, il noto programma condotto da Francesca Fagnani conosciuto soprattutto per il format “intervista” irriverente. Proprio in quell’occasione Urtis ha svelato in diretta un nuovo look decisamente femminile e i fan, ovviamente, non hanno potuto non notarlo.

Giacomo Urtis: vita privata e trasformazioni estetiche

Il noto chirurgo estetico è molto attivo sui social media. Pensate che il suo profilo Instagram (@giacomourtis) è seguito da 669 mila follower per un totale di circa 6417 post pubblicati. Il suo nome ha spesso fatto il giro del web sia per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, sia per quanto riguarda le sue trasformazioni estetiche di impatto. Per quanto riguarda l’amore, Urtis è stato fidanzato con Rodrigo Alves, soprannominato il Ken umano. Oggi Alves si chiama Jessica Alves, proprio perché ha scelto di affrontare il percorso di transizione. Nel 2023 il look di Giacomo Urtis cambia ancora: arrivato nel salotto di Belve, infatti, il chirurgo estetico si è mostrato con una nuova chioma bionda lunga ondulata e un outfit super chic. Nel vedere le fotografie, sono molte le persone che si sono interessate alla sua “condizione”, tanto da arrivare a chiedergli se avrebbe cambiato sesso, ma il medico ha prontamente risposto dicendo che no, non ha intenzione di farlo.