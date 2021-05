Giacche primaverili da donna: modelli in trend

Con la stagione primaverile in corso e con le temperature che tendono ad abbassarsi, bisogna mettere nell’armadio dei capi che siano leggeri e freschi. Per questa ragione, le giacche primaverili sono un capo adatto. Ecco le tendenze adatte e quale scegliere.

Giacche primaverili da donna

Con la primavera e complice le belle giornate di sole, si può approfittarne per passare maggiore tempo all’aria aperta e in mezzo alla natura. Quindi, via ai vestiti invernali per cominciare a indossare le giacche primaverili. Bisogna considerare il taglio e lo stile in modo da scegliere il capo adatto.

Dai bomber ai parka classici, sono davvero tantissimi i modelli che si adattano a ogni stile ed esigenza e anche alle diverse occasioni in cui indossarle.

Se tutti i giorni si indossa uno stile molto classico oppure sportivo, il modello di giacche primaverili come il bomber corto oppure la giacca oversize possono andare bene in quanto impreziosiscono il look.

Per uno stile più tenue ed elegante, il parka è l’ideale dal momento che funziona bene con tutto: dallo sportivo al casual, magari anche per andare in ufficio oppure per un abbigliamento maggiormente elegante. Un modello evergreen che si adatta a ogni situazione e momento.

Per quanto riguarda la lunghezza, ci sono sia giacche primaverili che arrivano fino ai fianchi, ma anche altre molto corte.

Per ciò che concerne i tessuti, vi sono il denim, ma i materiali leggeri e soprattutto impermeabili sono particolarmente consigliati. I colori delle giacche primaverili sono di vario tipo: dal bianco al blu sino al rosa tenue. Ovviamente dipende molto dai gusti di ognuno e dall’occasione che si presenta per indossarle.

Giacche primaverili da donna: trend

Per chi sta facendo una sorta di cambio di stagione e non sa ancora quali giacche primaverili comprare, basta dare una occchiata alle ultime tendenze del periodo e ai vari modelli in circolazione per capire cosa propone la moda in questo settore. Dai modelli sciancrati oppure oversize sino alle stampe fantasia oppure monocromo, sono alcuni dei modelli che si indossano in primavera.

Il passe partout di questa stagione è sicuramente il blazer declinato in tantissime versioni: bianco e nero, oppure nelle tonalità pastello, in broccato e ricamato. Insomma, una giacca che è una compagna perfetta per il periodo primaverile e si addice a qualsiasi occasione, non solo come capo da indossare per l’ufficio.

Le tendenze propongono giacche primaverili mono o doppiopetto con revers arricciati oppure anche nei modelli oversize o molto aderenti alla silhouette. Si trovano modelli dai tagli lunghi annodati in vita oppure altre nelle fantasie floreali come propongono stilisti e marchi quali Sisley e Pinko, solo per citarne alcuni.

La giacca in jeans è un altro must da indossare in primavera presente in tantissimi modelli, con o senza tasche, con i bottoni anche sulle maniche. Insomma, un evergreen che cattura ed è sempre molto apprezzato da tutte le donne da indossare sia per un look sportivo che elegante. Le giacche a vento che proteggono da pioggia e vento, ma realizzate in tessuti leggeri sono perfette per il periodo.

Giacche primaverili Amazon

Per chi vuole comprare delle giacche primaverili da donna, a prescindere dall’occasione, sul sito di Amazon è possibile trovare diverse offerte e sconti da non perdere. Cliccando sulla foto si possono trovare delle informazioni in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione dei 3 migliori modelli di questi capi tra quelli maggiormente desiderati dalle utenti dell’e-commerce.

1)Geagodelia giacca donna elegante

Un modello di giacca corta realizzata in similpelle, quindi materiale di ottima qualità. Molto morbido e leggero, confortevole. Ha la chiusura a cerniera, con bavero, spalla con lacci, tasche laterali permette di garantire una ottima silhouette. Dotata di zip e tasche laterali. Un capo molto alla moda ed elegante che si adatta a qualsiasi outfit e occasione. Si trova nei colori bianco, marrone, nero e rosso.

2)Aibrou bomber jacket

Dal momento che il bomber corto è un modello di giacca indicata per la primavera, questo capo è in poliestere molto morbido e piacevole al tatto. Il colletto è a polsini e coste, zip sul davanti e due tasche. Adatta sia per viaggi che varie attività all’aperto. Disponibile nei colori grigio chiaro, grigio, verde scuro e blu navy.

3)Jophy & Co. giacca jeans

Sicuramente un classico tra le giacche primaverili. Una giacca in denim, un modello classico senza colletto con brillanti e tasche sia anteriori che laterali. Le rifiniture sono sia superiori che inferiori. Un modello da indossare in qualsiasi modo.

