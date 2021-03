Le donne amano le scarpe e ogni modello si adatta benissimo alla stagione e all’occasione. Con la primavera che incombe, cresce il bisogno di scoprirsi, a cominciare dalle calzature. Ecco alcuni consigli su quali scarpe aperte da donna comprare e i modelli di tendenza per la stagione primaverile.

Scarpe aperte da donna

Ogni stagione, come ben si sa, ha la sua calzatura adatta e appropriata. Le donne lo sanno molto bene e, infatti, stanno sempre in attesa di capire quali calzature indosseranno in vista della stagione primaverile. Le stagioni cambiano: in inverno si porta a indossare calzature chiuse per proteggere i piedi dall’inverno, in primavera la scelta verte su scarpe aperte di cui esistono tantissimi modelli.

La cosa importante, al momento della scelta delle scarpe aperte da donna, è optare per un modello che sia comodo e che permetta d’indossarlo senza troppi problemi.

Man mano che la primavera si avvicina e con essa le belle giornate di sole, tra le scarpe aperte da donna, ve ne sono alcune come i sandali o le slingback che vale la pena considerare per questa stagione.

La scarpa è un accessorio chiave di qualsiasi look e, proprio per questo, necessita di attenzione nel momento della scelta. Per la primavera, meglio puntare su scarpe che siano comode, pratiche, ma anche eleganti al tempo stesso.

Le slingback, di cui si è accennato poc’anzi, sono scarpe aperte ideali per questa stagione.

Sono scarpe aperte sul tallone con la punta chiusa dal tacco medio basso e considerate una calzatura molto semplice da indossare e adatta per la stagione. Un tipo di calzatura che è possibile indossare con qualsiasi cosa: dalle gonne ai jeans sino ai pantaloncini, ecc.

Scarpe aperte: trend primaverili

Per chi ha ancora dei dubbi riguardo al tipo di scarpe aperte da indossare con l’arrivo della primavera, si consiglia di dare una occhiata alle riviste di moda o alle ultime tendenze primaverili proposte dai vari stilisti per capire quali calzature sono adatte per il periodo primaverile. I tacchi larghi e alti, i plateau, lo stile vintage, sono solo alcune delle scarpe aperte che si indosseranno.

Le tendenze propongono scarpe aperte da donna dai colori e toni molto intensi, con applicazioni vistose ed eccentriche per chi ama osare, ma anche tocchi bon ton e molto eleganti per andare incontro alle esigenze di tutte. Alcuni modelli di sandali si caratterizzano per delle fasce in stile foulard con cinturino alla caviglia.

Il tacco è a stiletto con la punta squadrata e alcuni modelli de vari stilisti puntano su scarpe aperte con intrecci in corda. Gli inserti gioiello, gli strass sono le caratteristiche delle calzature per la primavera dove il plateau la fa da padrona nei modelli di sandali alla schiava. Per chi non ama il tacco alto, può puntare a sandali bassi da indossare con pantaloni a sigaretta o gonne.

Le scarpe alte da donna si caratterizzano per colori fluo, come il verde lime, il giallo oppure l’hot pink e il blu cobalto. Le slingback tornano di scena con il tallone scoperto rappresentate in modelli che guardano al futuro con la linguetta logata e realizzate in materiali quali pelle verniciata, suede e raso. I sandali flat, le infradito con pietre gioiello sono alcune delle tendenze di scarpe aperte per la prossima stagione.

Scarpe aperte Amazon

Per approfittare di sconti e promozioni riguardo le scarpe aperte da donna da indossare durante la prossima stagione, l’e-commerce di Amazon propone tantissimi modelli per soddisfare i gusti di ogni donna. Nel momento in cui si clicca sull’immagine è possibile visualizzare una serie d’informazioni in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di alcune delle migliori calzature da donna tra quelle maggiormente apprezzate e amate dalle consumatrici.

1)Geox D Genziana Mid B

Un modello di sandalo dalla punta aperta in pelle scamosciata con la fodera in pelle e il sintetico per la suola. Ha una chiusura con cinturino a fibbia e con tacco dall’altezza di circa 6.5 cm. Un sandalo confortevole e dal taglio contemporaneo che veste molto comodo. La suola è leggera ed elastica con il memory foam confortevole. Il tacco è squadrato e dona stabilità alla camminata. In vendita nei colori cognac, beige e blu. Ha uno sconto del 45%.

2)Marchio Amazon find. donna sandali punta

Un sandalo in sintetico con la suola in resina e la chiusura in fibbia. Il tacco ha una altezza di 10 cm ed è a spillo. Sono sandali in ecopelle dal design molto stiloso, eleganti e con le fibbie morbidi. Disponibili nel colore nero e grigio.

3)Tamaris 1-1-29403-2

Sono un modello di scarpe con tacco e cinturino dietro la caviglia in tela per il materiale esterno, mentre la fodera è in tessuto. Hanno la chiusura a fibbia e il tacco piatto ha una altezza di 3 cm. La suola è antiscivolo e comoda così come il tacco. Disponibile nei colori multicolor, nero e rosso. In vendita con il 15% di sconto.

Oltre alle scarpe aperte, ecco alcuni modelli di calzature basse per la primavera tra cui scegliere.