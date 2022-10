Giacche da pioggia: tendenze dell’autunno 2022

In autunno, quando il clima cambia da un momento all’altro, possono capitare giornate piovose. Per proteggersi e ripararsi, le giacche da pioggia sono un capo irrinunciabile e immancabile da indossare in questa stagione grazie alle tendenze che propongono i vari stilisti e i marchi rinomati nel settore della moda.

Giacche da pioggia

La giacca è un capo che si usa in moltissimi contesti: che sia professionale, ma anche per il tempo libero oppure per occasioni meno eleganti e formali. Le giacche da pioggia sono un indumento perfetto da indossare per la stagione autunnale, considerando il clima e le temperature di questo periodo dell’anno.

Un capo del genere deve essere impermeabile in modo da proteggere dalla pioggia evitando così di bagnarsi.

Un altro aspetto da tenere in considerazione, al momento dell’acquisto, è la presenza di un cappuccio fondamentale a seconda dei vari sbalzi di temperatura o del clima a cui solitamente si è abituati nella stagione autunnale.

Bisogna puntare su un modello di giacche da pioggia che sia comodo, pratico in modo da potersi muovere con agilità e senza troppi impedimenti. Alcuni modelli hanno una fodera interna che permette di mantenere la giusta temperatura soprattutto nelle stagioni fredde.

Nelle mezze stagioni, come può essere l’autunno, un modello senza fodera si adatta a un clima mite.

Si distinguono poi in base alla forma che può essere con ganci oppure elastici da regolare in vita e sono utili per dare una forma longilinea al modello di giacca. Ci sono giacche da pioggia con tasche interne ed esterne che possono essere utili per evitare di portare con sé accessori e molto altro.

Giacche da pioggia: tendenze autunno

Sono sicuramente il must have della stagione autunnale, anche perché le giacche da pioggia permettono di proteggere dalle giornate uggiose e fredde del periodo. Le tendenze di stagione le propongono sia con taglio diritto e linee pulite, ma anche molto eleganti con dettagli funzionali e dall’aspetto oversize.

Sono modelli e capi che, per la stagione autunnale, si caratterizzano per tasche moplto grandi, coulisse e anche cappuccio indicato per uno stile moderno e urbano al tempo stesso. Non mancao poi alcuni capi spalla tradizionali e classici adatti per lo shopping in città o anche per qualche gita fuori porta in montagna.

I vari marchi hanno realizzato le giacche da pioggia in tantissime nuance, come il blu navy, ma anche il verde oliva oppure il nero o il panna, ma anche il beige, il cammello. Sono diverse le palette di colori da abbinare e con cui giocare per un look autunnale da indossare e sfoggiare nei prossimi mesi.

Alcuni stilisti propongono questo modello di giacca con silhouette a poncho e cappuccio impermeabile oppure nel modello idrorepellente con imbottitura coulisse in vita dalla linea svasata. Da abbinare a dei pantaloni scuri e una felpa con cappuccio. Moncler presenta un modello elegante con cappuccio estraibile.

Giacche da pioggia: promozioni Amazon

L’e-commerce di Amazon propone tantissimi modelli a basso costo di cui approfittare e non lasciarsi sfuggire. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto la classifica con i migliori modelli di giacche da pioggia tra le più apprezzate dai consumatori con la descrizione di ogni articolo.

1)Urban Classics giacca a vento da donna

Un modello di giacca da pioggia dotata di cappuccio e in tessuto impermeabile. Leggera e comoda permettendo di sentirsi sempre al caldo. Un modello con coulisse e adatto anche per le escursioni. Ha un taglio aderente con ampia tasca frontale sul davanti. Disponibile nei colori rosa, nero, verde, bianco, ecc.

2)Anyo impermeabile poncho mantella

Una giacca a poncho adatta sia per la pioggerellina autunnale, ma anche per abbondanti e forti piogge. Leggera e adatta per diverse escursioni all’aperto. Ha un cappuccio regolabile e tasche grandi. Un modello con cerniera e bottoni in tantissime tonalità: viola, blu, nero, verde oliva, bianco, ecc.

3)Zilosconcy giacca da pioggia impermeabile

Adatta per il tempo piovoso o fresco. Oltre a essere una giacca antipioggia, è anche antivento. Con fodera, traspirante e caldo. Ha cappuccio, polsini elastici e coulisse regolabile. Le tasche sono sia con cerniera che bottoni e indicata per varie attività. Disponibile nei colori nero, grigio, ma anche profondo grigio.

Oltre alle giacche da pioggia, anche i modelli migliori di stivali da pioggia.