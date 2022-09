Giacche autunnali da donna: i trend del 2022

In tinta unita o fantasie monocromatiche, con paillettes o gessate sono le giacche autunnali da donna in voga per la stagione da sfoggiare.

L’autunno porta con sé diversi cambi e capi nell’armadio. Bisogna adattarsi al periodo e, con le temperature che scendono al di sotto della media, bisogna cominciare a capire quali giacche autunnali sono maggiormente in voga. Vediamo le proposte delle tendenze e i capi migliori da indossare.

Giacche autunnali da donna

Un capo perfetto che non può mancare durante la stagione autunnale, che si adatta a qualunque occasione e stile. Sono le giacche autunnali da donna, imprescindibili per questo periodo e per affrontare i primi freddi della stagione. Dal colloquio all’aperitivo, è proposto in vari modelli e declinazioni sempre nuovi e diversi.

Il simbolo di una donna che ama la sua fisicità e vuole essere elegante e chic in varie occasioni con indosso anche un paio di jeans e degli stivaletti.

Un modello molto pratico, comodo che si vede sempre sulle passerelle e presente nel guardaroba di ogni donna. Tantissimi sono poi i modelli che si differenziano per lo stile, il taglio, il bavero, ecc.

Per una donna non sono mai abbastanza, un po’ come le borsette. Sono capi che permettono di creare look sempre nuovi e diversi in ogni momento e occasione. Quando le temperature cominciano pian piano a scendere, ecco che cominciano a comparire per un look glamour e chic al tempo stesso.

Con questo capo è possibile sbizzarrirsi, giocare con la moda e la creatività. Sono perfette per la mezza stagione perché permettono di mixare gli stili, i tessuti, ma anche le proporzioni, in generale. Sono i classici capi da mezza stagione da indossare con maglione a collo alto, bluse e scarpe chiuse per ogni look e momento.

Giacche autunnali da donna: i trend

Per capire quali giacche autunnali da donna indossare, basta dare una occhiata alle tendenze che si sono viste ultimamente sulle passerelle in modo da capire quale modello ordinare. Sono tantissime le proposte per l’autunno: morbide, aderenti, ma anche in fantasie stampate o a tinta unita oppure multicolor o monocromatiche, a seconda dei gusti di ognuno.

La giacca di pelle continua a essere una scelta apprezzata e amata da molti, perfetta per il look da ufficio e particolarmente indicata per gonne midi, slingback, ecc. molto di moda in questo periodo, anche le giacche in tartan, quindi stile scozzese perfette da abbinare a delle décolletées en pendant. Variano anche in base ai colori e tonalità.

Le nuove tendenze le propongono nei colori giallo canarino che dona all’outfit una nuova luce in contrasto con il grigiore dell’autunno. La tendenza metal presente in borse e accessori è anche una caratteristica di questo capo per la stagione autunnale dove si presenta nei colori silver e gold per dare ai propri look un effetto diverso dal solito.

Dalla fashion week di New York, sono diverse le proposte giunte per le giacche autunnali da donna: modelli monocromatici o con paillettes, ma anche in stampa a quadri o righe oppure in fantasie animalier per chi ama non passare inosservato e ambisce a qualcosa di eccentrico. Spiccano anche giacche a quadri o gessata, un modello classico e imprescindibile.

Giacche autunnali da donna Amazon

Sono tanti i modelli di questo capo a disposizione sul noto e-commerce di Amazon dove si approfitta di sconti e offerte da non perdere. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i modelli di giacche autunnali tra le più volute e desiderate dalle consumatrici con diversi dettagli sul prodotto di ognuna.

1)Urban classics giacca bomber leggera

Una giacchetta dal taglio classico che si addice molto bene alla stagione autunnale. Un modello corto in vita con tasca sul braccio e cerniera. Realizzata in poliammide, ha un colore intenso e indicata per uno stile casual. Il tessuto esterno è ruvido e ben definito. Perfetta per ogni occasione. Disponibile nei colori nero, blu navy e verde.

2)Amazon essentials, giacca da donna

Un modello multiuso, quindi adatto per varie occasioni, molto semplice e facile da indossare. Ha una vestibilità rilassata con coulisse interna. Dotata di cerniera e di varie tasche. Disponibile in vari colori: bianco sporco, blu, nero, marrone, rosa slavato, ma anche rosso scuro e verde oliva. Realizzata in un tessuto morbido e con cuciture ben rifinite.

3)Bomber jacket donna leggera

Una giacca corta, elegante e sportiva al tempo stesso con zip e tasche. Un modello classico indicato per l’autunno con fodera morbida che si adatta bene alla pelle. La scelta ideale per ogni occasione. Adatta per ogni momento e presenta coste a contrasto sul polsino, il colletto e anche i polsini. Disponibile nei colori blu reale, grigio, verde scuro, ecc.

Insieme alle giacche autunnali, anche i modelli più belli di jeans per l’autunno.