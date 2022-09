Dai modelli in pelle sino al trench o al blazer passando per le stampe animalier o con fantasie, sono le tendenze di giacche autunnali da donna.

La stagione autunnale sta per arrivare e fin da ora, conviene cominciare a capire cosa indossare nei mesi futuri per ripararsi dai mesi freddi e dalle temperature che scendono. Qui cerchiamo di capire cosa propongono le ultime tendenze riguardo le giacche autunnali da donna e i vari modelli da indossare nella stagione.

Giacche autunnali da donna

L’autunno non è ancora giunto, ma le temperature che cominciano a scendere fanno pensare alla stagione che si appresta ad arrivare. In occasione di questo periodo dell’anno, bisogna rinnovare il proprio look e le giacche autunnali da donna sono il capo perfetto da indossare. Sono il capo ideale da indossare per essere chic e glamour al tempo stesso.

Sono diversi i modelli che si trovano in circolazione: dal classico trench che offre e garantisce la giusta copertura sia in caso di pioggia, ma anche d’improvvise folate di vento.

Molto elegante e versatile in quanto è possibile indossarlo sia il giorno con delle scarpe basse, ma anche la sera con una cintura in vita e tacchi alti.

La giacca in pelle è un altro capo immancabile nell’armadio autunnale della donna. Si indossa sia di giorno, ma anche la sera per un look un po’ più ricercato e sofisticato. Il colore nero è il passe partout da adottare in ogni occasione e momento: è elegante e permette sempre di fare la sua figura, a prescindere dal capo con cui abbinarlo.

Verso fine settembre, quando le temperature cominciano a scendere e si iniziano a sentire i primi freddi, tra le giacche autunnali da donna non può mancare un piumino leggero, ma comunque morbido e confortevole al tempo stesso. Dona tepore e comodità ed è l’ideale da indossare in questo periodo dell’anno.

Giacche autunnali da donna: modelli

Per quanto riguarda i modelli di giacche autunnali che si indosseranno nei prossimi mesi, conviene dare una occhiata alle ultime tendenze che propongono tanti stili per ogni occasione e momento. Vi sono proposte e versioni a quadri, in jeans, stampate oppure in pelle per accontentare i gusti di ogni donna per le differenti occasioni.

La versatilità è la parola d’ordine che contraddistingue questo capo per la stagione autunnale. Sono modelli molto facili da abbinare e che donano un tocco in più a ogni look, a prescindere dall’occasione. Le tendenze puntano sia a modelli classici come il blazer oppure ad altre in denim. Sono capi che si adattano perfettamente a un look da giorno che da ufficio.

Sono proposte anche giacche autunnali dal taglio over oppure molto corte sino alla vita, da indossare con un pantalone morbido e una camicia. Sono di grande moda le giacche corte da abbinare nei look e modi più diversi e disparati anche per catturare l’attenzione e farsi riconoscere. Si punta a modelli tradizionali, ma con dettagli che fanno la differenza.

Si basano molto su tessuti spalmati, ma anche pelle o con stampe animalier, disegni tartan e doppiopetto, magari arricchite da bottoni d’oro. La stampa animalier dà un po’ di eccentricità e fantasia al look tipicamente autunnale. Promod punta a giacche autunnali con collo chemisier che si adatta molto alle più giovani.

Giacche autunnali da donna Amazon

Un capo immancabile nell’armadio e sul sito di Amazon sono diverse le promozioni e sconti da non perdere. È sufficiente cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Per avere una idea chiara dei modelli di giacche autunnali da donna, qui ne proponiamo tre che sono tra le più indicate e adatte per il periodo e molto apprezzate dalle consumatrici.

1)Orolay trench da donna corto antivento

Un modello molto leggero adatto per ripararsi dal vento e dalle avverse condizioni meteo. Un modello con coulisse sul polso e cappuccio con chiusura a bottone e cerniera. Ha due tasche laterali per riporre qualsiasi oggetto. Utile per qualsiasi appuntamento quotidiano che sia a scuola, al lavoro, ecc. Disponibile nei colori nero e marrone.

2)Urban Classics Giacca bomber leggera

un tipo di giacchetto adatto per la stagione autunnale dal taglio classico, realizzato in poliammide. Disponibile nei colori nero, verde e blu navy. Adatto per uno stile casual. Una giacca ben rifinita con l’interno morbido e caldo con fodeera di colore arancione. Adatta a ogni occasione e stagione. Indicata anche per periodi di pioggia.

3)Allegra K donne autunno vintage

Una giacca corta dallo scollo rotondo, con tasche con patta. Presenta una linea frontale e tinta unita disponibile nei colori beige e nero. Indicata sia per l’ufficio che lo shopping, ma anche per altre occasioni. Un modello perfetto per l’autunno da abbinare a dei pantaloni a sigaretta.

