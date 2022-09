Con l’autunno che è ormai cominciato, bisogna pensare a rinnovare il guardaroba. Si mettono via gli abiti e capi estivi, puntando a indumenti come i jeans autunnali, tipici della stagione. Cerchiamo di capire cosa propongono le tendenze in merito e i modelli da indossare per un look elegante e sportivo.

Jeans autunnali

Sono sicuramente un capo must have, non solo della stagione autunnale, ma anche di ogni periodo dell’anno. I jeans autunnali si caratterizzano per diversi tessuti che sono maggiormente indicati per l’autunno e le temperature basse del periodo. Per questo, è possibile trovare dei pantaloni in tessuto più pesante da indossare la sera o durante il giorno.

Si tratta di un capo evergreen che si distingue da altri proprio per la versatilità e comodità. Sono pantaloni molto comodi e, al tempo stesso versatili, quindi adatti per essere indossati sia con scarpe alte come gli stivali o gli anfibi, ma anche con le sneakers o le ballerine, a seconda dell’occasione e del momento più adatto.

Di giorno, i jeans autunnali sono perfetti per l’ufficio oppure per un look scolastico o universitario, mentre la sera si addicono sia per un aperitivo con gli amici o anche per una serata in discoteca, magari impreziositi da qualche ornamento o decorazione particolare per brillare nella notte. Ognuna sa quanto sia difficile trovare il modello più adatto.

Per questa ragione, la stagione autunnale li propone in ogni modello per adattarlo ai gusti e necessità, ma anche ai diversi look di ogni donna. In questo modo è possibile trovare un capo che stia bene a tutte, a prescindere dal fisico che può essere longilineo o magari un po’ più abbondante.

Jeans autunnali da donna: le tendenze 2022

Un capo che ogni anno è in grado di reinventarsi con modelli sempre nuovi e mai banali per essere al passo con e ultime tendenze e idee dei grandi stilisti. I jeans autunnali sono declinati in tantissimi modelli e idee diverse gli uni dagli altri. Ci sono sia modelli classici, ma anche altri più regular come il mome cropped.

Tra i jeans maggiormente in voga, troviamo il modello a sigaretta oppure cargo con la vita basa che richiama i primi anni del 2000. I jeans cargo sono la vera novità dell’autunno impreziositi da tasche, alcune molto grandi e da zip. Si trovano sia nei modelli alla caviglia, ma anche molto morbidi ed elastici fino ai piedi.

I baggy jeans hanno un taglio morbido e sono molto stretti in vita e sulle caviglie che sono cinte da dei risvoltini. Proprio come il modello precedente, hanno grandi tasche ed è possibile indossarli abbinando una camicia larga oppure degli stivali di pelle con la punta e il micro tacco. Il jeans a sigaretta ha un taglio diritto e slanciato, indicato per una silhouette filiforme.

I jeans autunnali alla caviglia sono il vero trend di questa stagione da indossare con tronchetti dal tacco squadrato. Molto apprezzati anche i modelli a palloncino o nel colore blu notte che ricorda lo stile marinaro. Vi sono anche jeans più glam con bottoni dorati e intarsiati per un look più chic ed elegante. Il modello a zampa è intramontabile con la parte inferiore molto larga e svasata.

Jeans autunnali da donna: offerte Amazon

Un capo intramontabile che si trova sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Cliccando l’immagine si visualizzano le informazioni del prodotto. Qui sotto è possibile trovare una classifica con i tre migliori modelli di jeans autunnali da donna che sono tra quelli più in voga del periodo con le caratteristiche di ogni capo.

1)Jeans autunnali da donna moda vita alta

Un modello di jeans molto lungo che arriva quasi fino ai piedi, dal taglio largo e morbido. Un jeans che presenta un taglio diritto indicato sia per le uscite con gli amici che per l’ufficio. Disponibile nei colori nero e azzurro. È in grado di slanciare e snellire la figura.

2)Maiamy jeans per donna

Un pantalone autunnale dalla vita elastica che fornisce una gamba diritta con una buona vestibilità e comodità. Un jeans dal taglio corto che arriva fino alla caviglia con due tasche molto grandi. Adatto a ogni donna e ragazza. In vendita nel colore grigio.

3)find. jeans skinny vita regular

Un classico jeans molto stretto adatto a un fisico longilineo. Un modello elasticizzato con bottoni che dona un buon confort e vestibilità. Presenta uno stile molto classico con cinque tasche. Un capo realizzato in un tessuto robusto che maschera le imperfezioni. Disponibile nei colori nero, bianco e grigio, ecc.

Ai modelli di jeans autunnali si consiglia di abbinare le migliori giacche per l’autunno del momento.