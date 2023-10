Giacca di jeans: le tendenze autunnali

Sono davvero tanti i tipi di indumenti e di capispalla che è possibile indossare durante la stagione autunnale. Vi è però un capo che è in grado di resistere a ogni stagione e che per l’autunno si presenta in diversi modelli. Si tratta della giacca di jeans, un capo da indossare in varie occasioni e che è possibile trovare in diverse varianti.

Giacca di jeans

Considerata, da sempre, un capo molto versatile e per questo indicato per ogni occasione, la giacca di jeans è un indumento ideale da indossare durante la stagione autunnale, ma anche in primavera quando le temperature sono un po’ più miti e calde.

Un indumento che non passa mai di moda, anzi tende ad innovarsi di stagione in stagione dimostrando così di essere maggiormente versatile e indicato per ogni momento. Più che il modello, cambia il modo in cui si abbina e si indossa questo tipo di indumento. Un indumento indicato per ogni donna dal momento che è possibile indossarla per ogni momento e occasione.

La giacca di jeans, nel corso degli anni, è diventata sempre più popolare e di tendenza anche perché è possibile indossarla sia nelle occasioni più eleganti, 15, ma anche in quelle più sportive o comunque classiche. Un capo è in grado di coprire diversi ruoli look all’interno del proprio armadio, anche in base al tipo di colore.

Giacca di jeans: i trend

I modelli di giacca di jeans per la stagione autunnale sono tantissimi e di vario tipo. Tutti tendono a caratterizzarsi per essere capi di personalità e di carattere permettendo così di non passare inosservate. A parte il denim, che è il tessuto principale, è possibile trovarle anche ricamate o con il patchwork a fantasia.

Si passa da modelli cropped ad altri in stile classico che permettono di unire una silhouette minimal a un look maggiormente casual. Si possono poi indossare per tante occasioni: per fare le commissioni, per andare in ufficio o anche solo per la classica gita fuori porta del fine settimana.

In commercio non si trova soltanto la classica giacca di jeans che tutti conoscono, ma è possibile trovare anche modelli con maxi tasche e con la coreana che sicuramente la distinguono da altre tipologie. Alcuni modelli di giacche proposte dalle varie tendenze si possono allacciare in vita e anche abbinare ad altri indumenti, come per esempio una gonna.

Alcuni stilisti come Stella McCartney o Gucci propongono invece questa tipologia di giacca con ricami delle palme oppure nei modelli molto corti e dallo stile raffinato. Le tendenze continuano a proporla anche con fit sciancrato in grado di accompagnare la silhouette.

Giacca di jeans: offerte Amazon

Un indumento del genere è disponibile a vari prezzi e marchi su Amazon dove basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Sotto una classifica dei tre modelli di giacca di jeans da indossare in ogni occasione secondo le proposte dei vari marchi e le scelte delle consumatrici.

1)Levi’s original trucker giacca donna

Il noto marchio propone questa trucker jacket disponibile da indossare oltre le stagioni e le tendenze. Molto morbida e calda dall’ultima vestibilità.

2)Nograx giacca di jeans donna vintage

Una giacca di jeans dallo stile classico quindi vintage al tempo stesso con taglio moderno. Un modello oversize indicato per ogni fisico. Indicata per i mesi autunnali e invernali, si contraddistingue per un colletto turn down. In cotone, è in grado di valorizzare qualsiasi outfit.

3)Calvin Klein jeans giacche di jeans

Un modello realizzato in cotone con tasche con la patta sul detto. Il logo di Calvin Klein si trova sulla tasca sul petto. Una giacca disponibile in diverse varianti non è il colore classico blu, ma nella tonalità del nero.

