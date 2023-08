Camicia di jeans: modelli e abbinamenti

La camicia di jeans in stile western con nappe o vintage è indossabile in ogni momento e occasione. Vediamo come indossarla per i vari look.

Ci sono capi che sembrano essere degli evergreen in quanto sono senza tempo e in grado di adattarsi a ogni stagione e look. Uno di questi è sicuramente la camicia di jeans da indossare in ogni momento con vari outfit come alcune idee e ispirazioni nei paragrafi seguenti. Vediamo i modelli da scegliere e gli stili in tendenza.

Camicia di jeans

Considerata da sempre un capo passe partout che bisognerebbe avere sempre con sé, la camicia di jeans è un indumento che piace sempre molto anche perché risulta essere facile da abbinare. Inoltre, risulta essere non solo chic ed elegante, ma anche versatile dal momento che è in grado di adattarsi a ogni occasione ed è possibile abbinarla con qualsiasi look.

Si può abbinare con qualsiasi stile e look che sia elegante, casual e informale. Un capo sicuramente che non può mancare nel proprio armadio. Sebbene sia un capo versatile, è bene fare attenzione a cosa scegliere in quanto vi sono alcune regole fashion da seguire per essere al top. Molto amata perché, per certi versi, ricorda la giacca di jeans.

Proprio come la giacca, anche la camicia di jeans è un capo che si abbottona permettendo così si sfogare la fantasia e la creatività grazie ai tanti abbinamenti e outfit. Inoltre, è un capo da poter indossare in ogni occasione dell’anno: che sia la primavera, ma anche l’estate oppure la stagione autunnale insieme a una giacca leggera.

Presenta poi stili diversi, poiché realizzata, non solo nel classico denim, ma anche in altri tessuti quali il cotone, il lino, arrivando alla seta. Sono tutti modelli che permettono di rimanere sulla cresta dell’onda in ogni stagione per ogni look e outfit.

Camicia di jeans: come abbinare

Un capo come la camicia di jeans, com’è stato già menzionato, si indossa in tantissimi modi, anche perché sono diversi i modelli e le tipologie in commercio. Alcuni modelli richiamano lo stile western quindi con dettagli che richiamano quel mood: da decorazioni come frange, toppe, ma anche effetti vintage.

Gli effetti vintage sono poi lo spunto per un modello come la camicia stile boyfriend, da abbinare a qualsiasi capo. Questo modello si caratterizza per una serie di stili che può essere lo chemisier oppure oversize, quindi molto larga o ancora attillata. Un indumento da abbinare anche con tagli oversize che permettono di essere comoda grazie a un look sportivo.

Essendo la camicia di jeans particolarmente versatile, si abbina poi a determinati outfit: dal classico leggings nero insieme a una t-shirt da sovrapporre o abbottonare. Con i leggings neri va benissimo un indumento dal colore chiaro o medio. Per la stagione estiva sono consigliati sia shorts, ma anche capi più eleganti come i pantaloni chino.

Per un look serale, i jeans bianchi sono assolutamente perfetti, mentre per la stagione invernale l’abbinamento perfetto è sicuramente con un cardigan o blazer che risulta avvolgente e un gilet di lana. Si può anche completare il look in totale denim con i classici jeans o la gonna, magari abbinando qualche accessorio per dare un tocco in più.

Camicia di jeans: modelli Amazon

Un indumento a disposizione in vari modelli come propone l’e-commerce di Amazon con varie offerte e promozioni da non perdere. Bisogna soltanto cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui una classifica dei migliori modelli di camicia di jeans da indossare scelti tra vari brand.

1)Roskiky camicia da donna in jeans

Un modello a manica lunga in un tessuto come il cotone molto comodo e traspirante. Il colletto è semplice con chiusura a bottoni con le maniche che è possibile arrotolare. Uno stile molto classico in grado di esaltare qualsiasi look. Oltre al denim, si trova anche in bianco e rosa.

2)Levi’s Milo denim

Una blusa in denim dal taglio impeccabile in cotone con scollo squadrato e pince sul corpino in modo da garantire una migliore vestibilità alla figura. Una chiusura con bottoni con maniche a tre quarti. Un modello del marchio, da sempre, numero uno nel mondo.

3)Windehao 2023 nuova camicia di jeans

Un modello di camicia in jeans molto leggera dallo stile casual con bottoni a risvolto. Sono disponibili in varie taglie per adattarsi alle curve di ogni donna. In cotone molto confortevole e a manica lunga. Con collo a V e tasche sul petto. Si abbina a un top dal design morbido.

Con la camicia di jeans, anche alcune paia di jeans per la stagione autunno-inverno.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.