Nella casa del GF Vip i concorrenti – con l’aiuto della coreografa Carmen Russo – stanno preparando una coreografia per Natale. La questione ha però finito per sscatenare l’ira della showgirl Valeria Marini.

Valeria Marini su tutte le furie per la coreografia

In vista delle festività natalie del 2021 al GF Vip i concorrenti stanno preparando una coreografia. Carmen Russo, che ovviamente si è assunta la direzione, ha chiesto a Valeria Marini se si potesse spostare nella seconda fila e, suo malgrado, ha scatenato l’ira della showgirl.

“Va bene, allora andate voi davanti basta. Anche se io non sono abituata ad andare dietro. Non sono abituata Carmen cerca di capirmi. Io sono sempre stata abituata dall’inizio che sono sul palco a stare davanti e non sono abituata a stare dietro.

In pratica è come se a te fanno fare un’altra roba, non ti trovi, poi in diretta io mi sento male e non mi sento al mio agio. Ragazze io non sono abituata, allora mi tolgo da questo numero, perché non fa per me questa soluzione. Se a me toglie le mie abitudini non rendo come dovrei”, ha dichiarato la showgirl, sostenendo di non esser mai stata in seconda fila.

Valeria Marini: i capelli

Sui social lo sfogo di Valeria Marini per il suo secondo posto sul palco ha già scatenato l’ilarità dei fan e, nei giorni scorsi, la showgirl era finita nell’occhio del ciclone per essersi lavata i capelli nel lavandino della cucina del reality show. Come andranno a finire per lei le cose questa volta?

Valeria Marini al Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Valeria Marini entra nella casa del GF Vipin qualità di guest star. Stavolta la showgirl stellare è rientrata nello show in compagnia di Giacomo Urtis, ex concorrente del programma e suo caro amico.