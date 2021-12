Valeria Marini è entrata nella casa del GF Vip 6 ed è stata bersagliata dagli utenti sui social per un gesto compiuto a favore delle telecamere.

Valeria Marini: i capelli

Valeria Marini e Giacomo Urtis sono rientrati nella casa del GF Vip 6 portando scompiglio nelle dinamiche tra i concorrenti e come se non bastasse nelle ultime ore la showgirl stellare si è sciacquata i capelli nel lavandino della cucina, fatto che le è costato la gogna da parte degli utenti sui social.

In tanti infatti hanno criticato la showgirl e la mancanza d’igiene da lei mostrata difronte alle telecamere.

Valeria Marini: il GF Vip

Per Valeria Marini si tratta della terza esperienza nella casa più spiata d’Italia e insieme a lei anche stavolta è entrato il chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Valeria Marini ha da poco subìto un delicato intervento a un occhio e infatti è entrata nella casa del realitu show con una vistosa benda sul viso.

Valeria Marini: l’intervento

Valeria Marini ha dichiarato di essersi dovuta operare per un foro maculare rilevato a un suo occhio. La showgirl avrebbe persino rischiato di perdere la vista e infatti ha confessato: “ Era piena estate, faceva caldo, avevo mille cose da fare… Mi sono ritrovata a dover fare l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era di perdere la vista da un occhio “, ha dichiarato, e ancora: “ A saperlo prima, avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così…”

Tutto si sarebbe fortunamente concluso per il meglio e infatti dopo alcune settimane dall’intervento la showgirl è tornata a vedere normalmente.

In tanti si chiedono cosa riserverà la nuova esperienza al Grande Fratello Vip per lei, Giacomo Urtis e, soprattutto, per gli altri concorrenti del reality show, i cui equilibri sono visibilmente cambiati dopo l’ingresso dei due nuovi vip all’interno della casa.