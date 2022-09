Al Grande Fratello Vip 7 Sonia Bruganelli ha sfoggiato un prezioso gioiello a forma di serpente che, a quanto pare, avrebbe un costo a dir poco esorbitante.

Sonia Bruganelli: la collana a forma di serpente

Sonia Bruganelli ha sfoggiato al GF Vip un suo prezioso gioiello a forma di serpente e ha immediatamente attirato l’attenzione generale.

La collana a forma di serpente, realizzata dal marchio Bulgari, ha un costo a dir poco esorbitante: sembra infatti che la moglie di Paolo Bonolis abbia sborsato ben 200mila euro per entrare in possesso del prezioso monile. Senza dubbio il costo della sua collana farà discutere visto che, già in passato, la moglie di Paolo Bonolis è stata presa di mira per via dei suoi “sfoggi di lusso”. Lei ha sempre replicato di non avere nulla da nascondere, neanche i tanti privilegi che la vita le ha riservato.

“Io faccio l’imprenditrice, mio marito lavora per Mediaset da una vita, un’emittente privata, paghiamo le tasse, non ci arricchiamo sulle spalle di nessuno, quindi qual è il problema se io bevo champagne costoso, se mi compro una borsa di lusso, o se io vado su un aereo privato che mi pago? Non lo dovrei far vedere? È inquietante quello che mi si chiede, mi stanno dicendo “fallo, perché so che puoi, ma non me lo far vedere, prendimi in giro”, ha dichiarato Sonia Bruganelli in merito alle critiche e ai commenti che spesso le sono stati riservati.