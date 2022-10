Notte movimentata nella casa del GF Vip. Patrizia Rossetti, appena i riflettori si sono spenti, ha avuto una lite furibonda con Pamela Prati. Subito dopo si è scagliata contro Alfonso Signorini e la produzione del reality più spiata d’Italia.

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Patrizia Rossetti ha scoperto che la produzione del reality ha fatto un’importante concessione a Pamela Prati. Di cosa si tratta? Una bella camera privata con tanto di bagno. La regina delle televendite è andata su tutte le furie, ma la regia ha prontamente staccato l’inquadratura, lasciando ai telespettatori solo delle urla in sottofondo. Quando la Rossetti è riapparsa davanti alle telecamere, però, si è sfogata con alcuni Vipponi, scagliandosi anche contro Alfonso Signorini e il suo staff.

Patrizia, parlando con Wilma Goich, Carolina Marconi e Cristina Quaranta, ha raccontato di aver litigato con Pamela. Ha dichiarato:

“Che ca**o ha fatto la Prati? Perché lei si merita la singola? Io che ho dormito sui divani invece? Sai cosa ti dico, domani mi levo dai c*****ni e me ne sbatto. Avere queste attenzioni per alcune e per altre no. Alfonso, mi hai fatto una promessa e vai un po’ a fare in c*** . […] Ogni notte fa queste scene di me**a. Perché io l’ho considerata qui carina ed educata, ma io la conosco da tanti anni”.

La Rossetti è un fiume in piena e se la prende con tutta la produzione del GF Vip per il trattamento di favore a Pamela.

Non solo, sostiene anche che la Prati abbia un vizietto che lei conosce molto bene.

Patrizia, infuriata come non mai, ha svelato il modus operandi della Prati:

“La conosco Pamela è una che fa le scene e fa finta di svenire. Forza e mi sono rotta davvero i co****ni. Allora io a 63 anni anche io fingo malori e fingo di svenire per avere la camera singola per conto mio. Ma queste cose non le farei mai, perché vengo al GF Vip per essere come voi. Altrimenti prendo e me ne resto a casa mia a fare queste cose. Queste cose mi stanno sul ca**o. Ci siamo messi tutti in gioco e non si può fare così. Lo facessimo tutti sarebbe un disastro. Lunedì vedete come rompo ad Alfonso. A questo punto voglio anche io la camera”.